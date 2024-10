Exclusivo: los cuadernos de Luis Andrés Colmenares. SEMANA revela los escritos del estudiante de los Andes donde confirma su amor y encrucijada por Laura Moreno

Los escritos a mano, con hojas partidas en la mitad, letra azul y una caligrafía impecable, le permitieron a la Fiscalía determinar que Luis Andrés pasó las últimas horas de su existencia confundido, contemplando su vida al lado de Laura Moreno y las consecuencias de no tenerla cerca. “Como mi hermano estaba dudoso de seguir o no con Laura, con ese cuadro él pretendía determinar si le convenía o no salir con ella esa noche, dijeron algunos investigadores”, contó Jorge Colmenares. Al final salió, se disfrazó de diablo y encontró la muerte. Luis Andrés era expresivo. No tenía reparo en manifestar sus sentimientos puros e, incluso, escribirlos. En una hoja blanca que apareció dentro del cuaderno que revisó SEMANA, detalló otro paralelo entre las características de un amigo fiel y el amigo Jesús. Alcanzó a llenar el cuadro del primero: “Confiable”, “Apoyo”, “Compartimos mucho tiempo y experiencia” y “Un amigo es capaz de hacerme entrar en tranquilidad”.