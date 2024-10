Madre de Colmenares hace dolorosa confesión sobre infidelidad de su exesposo, Luis Alonso: “Tenía otra persona”

“Nos fuimos llenando de mucho resentimiento. Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas. Dios me estaba avisando de la muerte de mi hijo y no me di cuenta”, precisó la mujer, quien no entregó en ese momento más detalles.

Luego, le confesó: “Eso fue lo que me llevó a sacar a tu papá, porque yo necesitaba mi tranquilidad. Yo me guardaba todo eso para que tú no perdieras esa imagen bonita de tu papá. No te decía que el verdadero motivo por el que estaba llorando era porque tu papá tenía a otra persona. Fue un momento muy duro para mí porque no me esperé que, saliendo del duelo de tu hermano, tu papá me saliera con eso. Yo muchas veces te lo oculté y me culpé”.