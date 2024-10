Jorge Colmenares hizo aterradora confesión: “No se lo deseo a nadie”

“Las personas también por medio de las redes lo juzgan a uno. ‘Ay, es que usted logró ser concejal temprano porque su hermano se murió. Ay, es que usted es conocido porque su hermano está muerto’. Entonces todo lo llevan a que me hago conocido, la familia es conocida, porque perdimos a un ser querido. Pero no se dan cuenta de la oscuridad que uno tenía por dentro. El hecho de vivir la soledad, la depresión”, dijo Colmenares en KienyKe.

Y agregó al medio citado anteriormente. “El hecho de no poder confiar en una mujer, porque yo al principio no confiaba en tener pareja. Yo decía, ‘Si a mi hermano por amor le sucedió eso, a mí también me puede pasar lo mismo’. No confiaba en los amigos, porque si a él esas eran las personas que lo estaban rodeando, a mí también me podía suceder lo mismo. Entonces vivir ese tormento mental, que es lo más difícil, no se lo deseo a nadie”.