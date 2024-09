Conmovedor perdón de la mamá de Luis Andrés Colmenares a su hijo Jorge: “quedé como tan seca que no podía dar amor”

“Estamos haciendo este espacio para que otras personas también aprendan a sanar”, aseguró Colmenares. El joven aseguró que quería comenzar esa conversación con la muerte de su hermano. “Perder un hijo no tiene nombre. Fue el dolor más grande. Sentí como si me hubieran sacado el alma. Como si me hubieran partido el corazón en pedazos muy pequeñitos”, dijo.

Conversación con la mejor invitada: Mi mamá .Mamá viviste dos duelos muy complejos, no te juzgo solo te digo: eres mi más grande orgullo, te amo no tengo nada que perdonarte. La vida nos cambió hace 14 años y acá estamos sosteniéndonos.

“Ahora me di cuenta de que uno tenía que vivir el duelo en familia. Que si íbamos a llorar debíamos ser los tres, abrazarnos los tres. Uno comete el error de aferrarse a la persona que ya no tiene y se olvida de lo que tiene uno al lado. Eso me pasó a mí. Y eso le digo a todas las mamás, que no cometan mis errores”, aseguró.