Jorge Colmenares destapó trauma que le dejó muerte de su hermano; Laura Moreno tuvo que ver: “Esta sonrisa no existía”

“Alargué mucho el tema de trabajar por mí mismo y ahí es donde empiezo a hacer terapias, a buscar psicólogos, empiezo a mirar a ver cómo vuelvo a sentirme tranquilo conmigo mismo. Me demoré, caí demasiado. Las fiestas fueron mi tormento más grande, esa vida nocturna. Yo nunca metí nada (drogas), porque desde muy chiquito mi hermano me hizo cogerle miedo a eso que son esas sustancias, entonces gracias a Dios nunca tuve el interés de eso”, aseguró, refiriéndose a las drogas.

“No, en estos momentos estoy felizmente soltero. Me he enamorado muchas veces, yo vivo por el corazón, lo afectivo es lo que me mueve. Cuando estoy despechado es cuando más me pongo metas en la vida, lo sentimental me vulnera por completo”, comentó ante cámaras.