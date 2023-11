Laura Ojeda, sin querer, delató a Nicolás Petro en público; ratificó confesión de Day Vásquez

Pese a que no le gusta hablar mucho sobre esos temas, la exprotgonista de novela, sin querer, dejó en evidencia públicamente una vez más al hijo del presidente Gustavo Petro , mostrando que este sí le habría sido infiel a la empresaria barranquillera.

Ante esta inquietud, la pareja sentimental de Petro Burgos no tuvo ningún tipo de problema en contestar, y aseguró que el año pasado estuvieron en esa fecha juntos. Además, indicó que se vistieron de Joker y Harley Quinn.

“Sí, estas [fotos] son del año pasado. Para este año tenía pensado un disfraz, sobre todo el mío, pero no puedo maquillarme porque tengo la piel delicada. Algo me inventaré con la misma idea, porque Nico ya tiene listo el suyo”, precisó Ojeda.

“Confirmando lo que ya yo sabía, y él siempre me negó. Porque hasta el 9 de diciembre [de 2022], que nos encontramos en el aeropuerto, me dijo que me amaba”, puntualizó la barranquillera.