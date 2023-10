¿Shakira y Bizarrap, parte 2? Foto de los artistas juntos generó revuelo en las redes

Nueve meses después, la canción sigue estando tan vigente como en su primer día de estreno. Shakira ya la ha interpretado en vivo en varias ocasiones, como lo hizo en su participación en el programa de Jimmy Fallon, junto al argentino, o cuando recibió el MTV Michael Jackson Vanguard Award, en los pasados MTV Video Music Awards 2023, donde la barranquillera no solo recibió su reconocimiento, sino que dio un show de 10 minutos que cerró con su “tiraera mayor”.

Cabe resaltar que la amistad entre Shakira y Bizarrap se hizo muy fuerte y entrañable, no solo porque congeniaron a la perfección laboralmente, sino porque el argentino pudo ayudarle a la colombiana a decantar sus sentimientos y plasmarlos en el himno que hoy medio planeta canta a grito herido. Por eso, no sería extraño que sacaran una nueva canción juntos, ya sea en el formato de las sesiones del productor o quizás una inédita para el supuesto álbum, que la diva de las caderas que no mienten viene realizando desde 2022, y al parecer sí saldría en 2024, con tour incluido.