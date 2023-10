“Prácticamente era estar sola”: Shakira ventiló obstáculos que tuvo su carrera mientras vivía en Barcelona

Según se conoció en abril de este año, la colombiana no lo pensó y decidió mudarse de Barcelona, pasando la página con respecto a la vida que construyó con el exfutbolista. La celebridad viajó a Miami, Estados Unidos, junto a sus hijos, apostándole a un cambio radical y positivo en todos los ámbitos de su realidad.

En su regreso a este país, la cantante descrestó a los curiosos con nuevas canciones, con colaboraciones musicales, con cambios de look y estilo, planes y viajes diversos, y entrevistas exclusivas en las que se sinceró y destapó situaciones incómodas que pasó. Esta faceta renovada fue clave para que muchos fanáticos conectaran con la estrella mundial, quien transformó su semblante y brilló con una actitud distinta.

Shakira habló de lo duro que fue llevar su carrera viviendo en España

La también bailarina se refirió al éxito que alcanzó a lo largo de los años, brillando con su voz, su tono, sus letras y sus uniones artísticas, las cuales la catapultaron a un escenario internacional. La barranquillera fue enfática en que todo fue un proceso, pero no fue fácil resurgir tras un tiempo en el que estuvo quieta.

Una de estas fue: “ Estar en Barcelona era prácticamente estar sola ”, la cual hacía referencia a los momentos complejos que pasó la latina mientras se enfocaba en apoyar la carrera de su expareja y el bienestar de su familia. Estas palabras enviaban un mensaje claro sobre los obstáculos que tuvo su carrera, pues no contaba con respaldo y presencia de productores en este país.

De acuerdo con Shakira, ideas que le fluían quedaban en el vacío y no las pudo realizar por las distancias en la industria musical . Los productores no vivían en Europa y toda la energía se enfocaba en Estados Unidos, por lo que debía esperar a que se dieran encuentros o charlas.

“ Todo fue muy lento y muchas ideas quedaron en el vacío. Me quedé sin poder ejecutar muchos de mis planes. Creo que por eso también estaba desmotivada. Ahora estar aquí, cerca de tantos compañeros, productores, músicos y amigos, es una gran motivación”, afirmó.

No obstante, lo que siempre estuvo presente fue el amor y apoyo de los fans de la colombiana, quien agradeció y exaltó el vínculo que generó con ellos. La artista apuntó que la compañía que le dieron los seguidores fue importante y contundente en todo este camino que recorrió hasta hoy.

“Mis fans han estado a mi lado, tomándome de la mano. Así los he sentido, abrazándome, consolándome, motivándome, inspirándome. No me sentí sola porque tengo un público que ha estado conmigo desde que tengo uso de razón, bueno, en el mundo de la música, desde que tenía 14 años. Poco a poco fue creciendo mi relación con el público y mi experiencia de ser un artista del pueblo y para el pueblo”, agregó.