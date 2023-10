Destapan la razón por la que Piqué nunca se casó con Shakira mientras sostenían una relación

| Foto: Europa Press via Getty Images

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. | Foto: Europa Press via Getty Images

No obstante, una duda que rondó por mucho tiempo en los medios internacionales se enfocó en por qué Shakira y Piqué nunca llegaron al altar, teniendo en cuenta la sólida estabilidad que llevaban. Ninguno comentó algo relacionado con este sacramento, pese a que ya vivían juntos y tenían un compromiso fuerte.

¿Por qué Piqué no se casó con Shakira?

La barranquillera confesó que no deseaba tener el título de “esposa”, pues lo que menos quería era que las cosas cambiaran con el exfutbolista. Al no entregarse el anillo, la latina veía la situación como algo latente y constante entre ambos, sin perder su pasión o dinámica amorosa.

Shakira habló en el pasado de su compromiso con Pïqué (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, comentó en aquella entrevista, donde aún se les notaba unidos y contentos en la relación que sostenían.