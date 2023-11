Karol G y Shakira pisan fuerte en los Latin Grammy; la Bichota deja emotivo mensaje por premio que ganaron: “Esto es para ti”

La paisa no ocultó su dicha al salir triunfadora en esta categoría, dándole aplausos a esta colaboración que realizó en compañía de una estrella internacional. Todo su mensaje fue por las plataformas digitales, las cuales le permitieron conectar con los fanáticos y seguidores.

¿Qué dijo Karol G tras ganar premio con Shakira?

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de X de Karol G, su felicidad fue absoluta al ver que este trabajo dio resultados anhelados en términos personales y profesionales. La antioqueña no dudó en dedicarle esto a su tierra natal, que la apoyó e impulsó para ser la gran representante del género urbano que es en la actualidad.

| Foto: Fotograma Karol G, Shakira - TQG (Official Video) - Canal de YouTube Karol G

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas | Foto: Fotograma Karol G, Shakira - TQG (Official Video) - Canal de YouTube Karol G

No obstante, el perfil de TNT también compartió una grabación de pantalla del grupo de difusión de WhatsApp de Karol G, donde se le escuchaba gritar y enviar audios de felicidad. En este espacio escribió que no podía con el mar de emociones que cargaba, pues iba en camino al lugar del evento y no podía llorar como tanto quería.