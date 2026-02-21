Gente

“Puede ser mi último concierto”: el conmovedor discurso de Willie Colón que estremece tras su muerte

El fallecimiento del cantante conmocionó a los amantes de la salsa.

Laura Camila Másmela Bernal

21 de febrero de 2026, 3:10 p. m.
El reconocido salsero falleció el sábado 21 de febrero de 2026. Foto: Getty Images

En la mañana del sábado 21 de febrero se confirmó la muerte de uno de los salseros más influyentes en la historia de la música. Los familiares de Willie Colón entristecieron a los seguidores del artista al anunciar su partida mediante un comunicado que le dio la vuelta al mundo y conmovió a millones de personas que se identificaban con su música.

Esto provocó que sus más grandes admiradores recordaran algunos de los momentos más importantes de su carrera en la industria, así como que compartieran sus canciones más emblemáticas, videos musicales y grabaciones de los conciertos en los que demostró su talento y conexión con el público.

Uno de los clips que logró captar mayor atención en las redes sociales fue un discurso que pronunció algunos meses atrás en lo que fue uno de sus últimos espectáculos, el cual hoy resulta conmovedor para muchos en medio de la situación.

Las palabras las pronunció el 9 de agosto de 2025 en su concierto Idilio sinfónico, en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico. Allí, se dirigió a su público para hacer una reflexión sobre la vida, el tiempo y lo que sería su despedida.

“Este puede ser mi último concierto, no porque me vaya a morir o porque alguno de ustedes se vaya a morir más adelante o no sé, pero por muchas razones y yo quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias a todos ustedes porque algunos me acompañaron desde los after hour de mala muerte en el barrio, a los clubes en Broadway y a las fiestas en sus pueblos”, dijo frente al público antes de recibir una ola de aplausos.

Tras su fallecimiento, estas palabras cobran un sentido especial para su público, pues, pese a las dificultades de salud que estuvo atravesando en los últimos años, se mostró sereno y tranquilo con su proceso.

Por medio de la sección de comentarios, algunos de sus mayores admiradores compartieron su tristeza y enviaron mensajes de fortaleza a los familiares y allegados del fallecido artista.

“Gracias, Willie Colón, por regalarnos canciones que marcaron momentos, que nos hicieron sentir, bailar y recordar. Tu música no muere… vive en el corazón de quienes la amamos”; “Lo vi por última vez en el superconcierto en Cali, ese día estaba muy enfermo y aun así terminó el concierto. Gracias por tanto… tu música nos acompañará por siempre”; “Willie Colón y su vital e importante legado musical”; “Gracias por tus letras que llegaron a lo más profundo de nuestros corazones… descansa” y “En paz descanses. Gracias por las lindas melodías que nos regalaste por muchos años. Siempre te recordaré. Paz en tu tumba” son algunos de los mensajes que se leen.

