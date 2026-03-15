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Ministro Pedro Sánchez le pide a Iván Mordisco que se desmovilice o, de lo contrario, todo el Estado colombiano seguirá detrás de él

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $5.000 millones por información sobre el paradero del cabecilla de las disidencias de las Farc.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

15 de marzo de 2026, 7:41 a. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, e Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, e Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc. Foto: Semana/AFP

Desde el departamento del Guaviare, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje a Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc, y afirmó que el Estado colombiano continuará las operaciones en su contra si no se desmoviliza.

Cayó otro hermano de alias Iván Mordisco, el cabecilla de las disidencias de las Farc

Alias Mordisco, que ya le hemos capturado cuatro hermanos, cuatro, y no porque sean hermanos, sino porque tienen vínculos con el crimen, tienen delitos graves como homicidios, asesinatos de líderes sociales y eran los encargados de articular la logística para enviarla acá, a asesinar. Tiene más hermanos, alias Mordisco, y estamos detrás de toda la estructura criminal alrededor de esta persona que le ha hecho mucho daño”, dijo Sánchez inicialmente.

Durante su intervención, el funcionario recordó que las autoridades mantienen una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita ubicar o neutralizar al jefe de este grupo armado.

El reporte detalla que la operación combina labores de inteligencia, maniobra terrestre, apoyo aéreo y acciones judiciales.
Recompensa contra 'Iván Mordisco'. Foto: Redes sociales: Pedro Sánchez/Ejército Nacional/Montaje:Semana

Si él (alias Mordisco) llega a escuchar este mensaje, es la invitación que le hace el Estado colombiano: desmovilícese, no le ha hecho nada bueno usted al país, solo ha asesinado, solo ha secuestrado, sigue engañando a los campesinos y a las personas que tienen menos protección en ciertos lugares, desmovilícese, hágale un bien al país y tal vez deje al menos que esa vergüenza se termine en este momento; de lo contrario, tenga la certeza de que todo el Estado colombiano seguirá detrás de usted, a capturarlo, y si ofrece resistencia, emplearemos la fuerza legítima del Estado, porque es una capacidad legal para proteger al pueblo colombiano”, agregó,.

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También indicó que existen incentivos económicos para quienes suministren datos que conduzcan a la captura de otros integrantes de esa organización criminal.

El ministro detalló que hay recompensas por alias ‘Domingo Biojó’, quien llegó desde Putumayo y Caquetá a delinquir en esta región de hasta 900 millones de pesos.

Por alias ‘Guainer’, hasta 300 millones de pesos; por alias ‘Ángel Montero’, hasta 900 millones de pesos; por alias ‘Chucky’, señalado extorsionista, hasta 300 millones de pesos; y por alias ‘Pescado’, quien viene de delinquir en Arauca, hasta 787 millones de pesos, todos de la estructura de alias Mordisco.

Las autoridades dieron a conocer que las operaciones continúan en distintas zonas del país con el objetivo de afectar las redes logísticas y operativas de estos grupos armados.