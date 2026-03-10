Nación

Alias Ramiro, mano derecha de Iván Mordisco, murió en bombardeo de las Fuerzas Militares en Antioquia

Este sujeto tenía como misión la expansión de las disidencias en el departamento.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 11:28 a. m.
Alias Ramiro, cabecilla de las disidencias de las Farc en Antioquia, murió en un bombardeo.
Alias Ramiro, cabecilla de las disidencias de las Farc en Antioquia, murió en un bombardeo. Foto: Fotomontaje SEMANA

Las Fuerzas Militares confirmaron la muerte de alias Ramiro, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en Antioquia.

Antes de conocerse la muerte de alias Ramiro, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, había entregado un reporte preliminar del bombardeo que confirmaba la muerte de tres personas.

Sobre la acción militar, indicó el general Hugo López que “alias Ramiro era el principal cabecilla del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción Mordisco, con injerencia criminal principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia, Antioquia”.

Añadió el alto mando que “este individuo, que tenía más de 22 años en la estructura criminal, contaba con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas”.

Agregó el general López que “este es un bandido de las extintas Farc, que pasó a ser cabecilla de la estructura 18 en ese momento y anteriormente hacía parte de la estructura de Calarcá; delinque mediante acciones terroristas, narcotráfico, minería ilegal, atentados contra la población civil en el municipio de Ituango especialmente”.

Así mismo indicó que “esta es una estructura que desde el mes de octubre y gracias a una alianza que hace Ramiro con Mordisco, pasa a la estructura de Mordisco (…) desde el mes de octubre sale un comunicado donde él claramente informa esto y, por inteligencia, tenemos la información clara de que es una estructura que está delinquiendo en este sector. Esa es una operación que se hace; es la cuarta operación que se le hace a este cabecilla”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que el bombardeo dejó como balance parcial siete muertos y un herido.

“El resultado preliminar de operación ofensiva contra la Estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia: siete muertos y un herido. Entre los neutralizados cayó alias Ramiro, cabecilla principal de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas”, añadió el Ministro Sánchez.