Nación

Esta es la millonaria recompensa contra alias Ramiro, el cabecilla de las disidencias de Mordisco bombardeado en Antioquia

Las Fuerzas Militares aún no hacen público el resultado de la letal acción contra la estructura 18 de las disidencias de las Farc.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 2:47 p. m.
Alias Ramiro, fue uno de los cabecillas que quedó libre junto a alias Calarcá, cuando hacía parte de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, conocido como Estado Mayor Central.
Alias Ramiro, fue uno de los cabecillas que quedó libre junto a alias Calarcá, cuando hacía parte de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, conocido como Estado Mayor Central. Foto: Cortesía.

El gobernador de Antioquia Julián Andrés Rendón, reveló que las Fuerzas Militares habían lanzado una fuerte operación militar contra la estructura 18 de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Andrés Julián Rendón Gobernador de Antioquia
Andrés Julián Rendón, Gobernador de Antioquia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La acción consistía, según confirmaron fuentes militares de un nuevo bombardeo contra los hombres de Mordisco.

Recientemente, en el departamento del Guaviare, las Fuerzas Militares habían lanzado un bombardeo contra uno de los cabecilla en este departamento, contra alias Pescado, quien logró salir con vida de la ofensiva de las tropas.

Para el caso de Antioquia la información que se filtró era que la acción de las tropas era contra el jefe del frente 18 de las disidencias alias Ramiro. Sobre este sujeto se conoce que delinque en las regiones de en San Andrés de Cuerquia y los municipios aledaños —Ituango, Toledo y San José de la Montaña.

Alias Ramiro es cabecilla principal de la subestructura 18 de las disidencias de las Farc. Foto: Fotomontaje SEMANA

Por este sujeto, la Gobernación de Antioquia en el 2025 ofrecía una recompensa de 200 millones de pesos con el propósito que quien tuviera información de su paradero la entregara a las autoridades de manera anónima.

“Por alias ‘Ramiro’ y alias ‘Macho Viejo’ ofrecemos una recompensa de hasta 200 y 100 millones de pesos, respectivamente. Por alias ‘Primo Gay’, del frente 36 de las FARC, estamos ofertando hasta 100 millones de pesos”, señaló la Gobernación de Antioquia.

El gobernador del departamento, Julián Andrés Rendón, señaló en ese momento que: “nosotros esperamos que ahora que ya no existe ninguna disposición administrativa que le ate las manos a la Fuerza Pública, nuestros soldados y policías, que son la esperanza de esta Nación, arrecien operaciones en contra de estos criminales para que los arrinconen y les devuelvan la tranquilidad a los antioqueños”, indicó Rendón Cardona".

Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño.
Alias Ramiro hace parte de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, (foto). Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Este 9 de marzo de 2026, el propio gobernador de Antioquia reveló detalles del bombardeo contra alias Ramiro.

“En operativo del @COL_EJERCITO en zona rural de Ituango, podrían haber caído criminales del frente 18 Farc, al mando de alias Ramiro. Este bandido fue capturado en la caravana de la UNP con Calarcá, pero fue dejado en libertad por la @FiscaliaCol ante orden de Petro. Hoy está a órdenes de Mordisco. Reportan las autoridades en la zona, que algunos denominados “líderes comunales” impiden las operaciones del Ejército y de Policía Judicial. La @FiscaliaCol debe estar al frente para su judicialización", señaló el gobernador.