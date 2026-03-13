Cayó otro hermano de alias Iván Mordisco, el cabecilla de las disidencias de las Farc

Resultó toda una novedad conocer el listado de hermanos de alias Iván Mordisco; en menos de una semana la Policía ha capturado a tres; el más reciente es José Manuel Vera Fernández, alias José.
De acuerdo con las evidencias en su contra, alias José sería el dinamizador de homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz, así como de otras acciones violentas ejecutadas por esta estructura criminal.
“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en las últimas horas en la localidad de Ciudad Bolívar, la captura de José Manuel Vera Fernández, alias José, hermano de alias Iván Mordisco, principal cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc”, señaló la Policía.
La captura se materializó en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego. Alias José será presentado ante un juez de control de garantías y allí la Fiscalía entregará detalles, evidencias y pruebas en contra del hermano del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.
¡𝗘𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗡𝗔 𝗖𝗔𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗦 ‘𝗜𝗩𝗔́𝗡 𝗠𝗢𝗥𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢’!— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 13, 2026
No existe escondite ni apellido que esté por encima de la ley. Quienes siembran violencia en el país terminarán respondiendo ante la justicia.
En Bogotá,… pic.twitter.com/UkVylaYHjW
“Asimismo, se estableció que el capturado estaría vinculado a la administración de varios inmuebles en el departamento de Cundinamarca, los cuales presuntamente eran utilizados por integrantes de la organización para la planeación de actividades delictivas y el resguardo de sus miembros”, advirtió la Policía.
Lo que advierte la Policía es que, con la captura de alias José, ya son tres los hermanos de alias Iván Mordisco capturados en procedimientos adelantados entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional, golpes contundentes a este cabecilla criminal que se burló de las intenciones de paz del Gobierno nacional.
“La captura de otros dos de sus hermanos en el departamento de Tolima en las últimas 72 horas, Juan Gabriel Vera Fernández, alias la Jota, y Andrés Vera Fernández, alias Conejo, quienes eran señalados de dinamizar homicidios, secuestros y extorsiones en esta región del país, acciones que afectan de manera directa el círculo cercano y la capacidad de articulación de esta estructura criminal”, explicaron las autoridades.
De acuerdo con la Policía, se trata de un resultado de relevancia que confirma las acciones de la Fuerza Pública no solo contra los cabecillas, sino también contra quienes desde su entorno familiar y logístico facilitan homicidios, secuestros y acciones contra firmantes de paz y la población civil.