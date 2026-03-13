Cayó otro hermano de alias Iván Mordisco, el cabecilla de las disidencias de las Farc

Resultó toda una novedad conocer el listado de hermanos de alias Iván Mordisco; en menos de una semana la Policía ha capturado a tres; el más reciente es José Manuel Vera Fernández, alias José.

Autoridades confirman captura contra otro hermano de alias Iván Mordisco en el departamento del Tolima

De acuerdo con las evidencias en su contra, alias José sería el dinamizador de homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz, así como de otras acciones violentas ejecutadas por esta estructura criminal.

“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en las últimas horas en la localidad de Ciudad Bolívar, la captura de José Manuel Vera Fernández, alias José, hermano de alias Iván Mordisco, principal cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc”, señaló la Policía.

La captura se materializó en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego. Alias José será presentado ante un juez de control de garantías y allí la Fiscalía entregará detalles, evidencias y pruebas en contra del hermano del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

“Asimismo, se estableció que el capturado estaría vinculado a la administración de varios inmuebles en el departamento de Cundinamarca, los cuales presuntamente eran utilizados por integrantes de la organización para la planeación de actividades delictivas y el resguardo de sus miembros”, advirtió la Policía.

Lo que advierte la Policía es que, con la captura de alias José, ya son tres los hermanos de alias Iván Mordisco capturados en procedimientos adelantados entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional, golpes contundentes a este cabecilla criminal que se burló de las intenciones de paz del Gobierno nacional.

“La captura de otros dos de sus hermanos en el departamento de Tolima en las últimas 72 horas, Juan Gabriel Vera Fernández, alias la Jota, y Andrés Vera Fernández, alias Conejo, quienes eran señalados de dinamizar homicidios, secuestros y extorsiones en esta región del país, acciones que afectan de manera directa el círculo cercano y la capacidad de articulación de esta estructura criminal”, explicaron las autoridades.

José Manuel Vera Fernández, alias José, hermano de Iván Mordisco. Foto: Suministrada (API)

De acuerdo con la Policía, se trata de un resultado de relevancia que confirma las acciones de la Fuerza Pública no solo contra los cabecillas, sino también contra quienes desde su entorno familiar y logístico facilitan homicidios, secuestros y acciones contra firmantes de paz y la población civil.