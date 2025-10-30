Un soldado muerto y cinco heridos deja ataque con explosivos contra el Ejército en El Patía, Cauca

En medio de un ataque con explosivos perpetrado en la madrugada de este jueves, 30 de octubre, un soldado profesional perdió la vida y otros cinco resultaron heridos en zona urbana del municipio de El Patía, al sur del Cauca.

De acuerdo con el comunicado oficial del Comando de la Brigada 29 del Ejército Nacional, las tropas del Batallón de Infantería N.° 7 fueron víctimas de la activación de un artefacto explosivo improvisado instalado a un costado de la vía, cuando realizaban un movimiento táctico motorizado en la ruta entre Popayán y El Estrecho.

La detonación causó la muerte del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán y dejó lesionados a cinco uniformados más, quienes fueron evacuados de inmediato por vía aérea a un centro asistencial donde reciben atención médica especializada.

El Ejército atribuyó la acción al grupo armado residual disidencia Carlos Patiño, estructura que delinque en el sur del departamento. Tras el ataque, las tropas establecieron un cordón de seguridad en la zona y coordinaron con la Policía Nacional y autoridades locales para proteger a la población civil y adelantar los actos urgentes.

La institución calificó el hecho como un “cobarde ataque terrorista” que constituye una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al utilizar métodos indiscriminados que ponen en riesgo a la comunidad".

El Ejército Nacional rechazó de manera enfática este atentado y expresó sus condolencias a la familia del soldado Cuéllar Gaitán. Además, reiteró su compromiso de continuar con las operaciones militares en el Cauca para capturar a los responsables y garantizar la seguridad en la región.

Combates en Antioquia

Apenas se elevaba en sol en las montañas de Abriaquí, en el occidente de Antioquia, cuando el cruce de disparos y gritos, aterrorizó a los lugareños. En la vereda Potreros, de esa población ubicada a 140 kilómetros de Medellín, acababan de irrumpir el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial para dar un certero golpe a hombres del Clan del Golfo.

El saldo, fatídico: cinco muertos, una mujer capturada y un menor de edad recuperado de las filas de esa organización delincuencial.

Entre los muertos, las autoridades destacaron la presencia de un hombre identificado como alias Místico, de apenas 25 años. Según el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, esta persona llevaba en las filas del Clan del Golfo más de 11 años, cuando fue reclutado forzosamente en su adolescencia.