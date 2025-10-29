Ejército frustra atentado en Cali; descubren carro cargado con explosivos.

Integrantes del Ejército frustraron un atentado en Cali este miércoles, 29 de octubre, luego de ubicar un vehículo cargado con explosivos que se dirigía hacia la capital del Valle del Cauca.

#LoÚltimo | Neutralizado atentado terrorista por parte del grupo armado organizado residual Jaime Martínez en el #ValleDelCauca.



En #Cali, tropas de la #TerceraBrigada de @Ejercito_Div3 en coordinación con el CTI de la @FiscaliaCol capturaron a alias Ramiro, cabecilla de las… pic.twitter.com/F3Pmk9mBmF — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 29, 2025

Las primeras informaciones indican que, durante labores de patrullaje, un automotor sospechoso desatendió una orden de pare de las tropas, por lo que se inició una persecución que permitió interceptarlo.

De acuerdo con las primeras versiones militares, dentro del vehículo se movilizaba alias Ramiro, un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez.

“En una acción adelantada en las últimas horas, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura del cabecilla de las redes de apoyo a la estructura residual del grupo armado organizado (disidencias de las Farc) Jaime Martínez, en la zona urbana de Cali”, indicó el Ejército.

Alias Marlon es ahora uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc que tienen presencia en el suroccidente del país. | Foto: Ejército Nacional

La autoridad militar agregó: “Labores de inteligencia, en el marco de una operación interinstitucional, permitieron la captura de alias Ramiro, quien estaría vinculado con los atentados perpetrados en Jamundí y Cali, así como con la planeación del ataque a la base militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Junto a él fueron capturados, entre otros, alias Cifiru y alias Boriyu, dos de sus principales hombres de seguridad”.

Asimismo, indicó el Ejército que: “Alias Ramiro cuenta con una trayectoria criminal de más de cinco años en esta organización ilegal, y habría participado en la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública. Además, sería responsable de actividades de extorsión y del reclutamiento de menores en barrios del suroriente de la ciudad”.

Es de anotar que recientemente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó la captura de alias Gramo, quien estaría implicado en el atentado contra la base militar de la FAC en Cali, que dejó siete muertos y más de 70 heridos.

𝐂𝐀𝐘Ó 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐆𝐑𝐀𝐌𝐎’ 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐒𝐄 𝐀É𝐑𝐄𝐀 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐋𝐈



En una operación de nuestra @PoliciaColombia, fue capturado alias ‘Gramo’, responsable de coordinar la acción terrorista contra la Escuela… pic.twitter.com/ekjUdkuM8X — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 27, 2025