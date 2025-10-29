Suscribirse

Nación

Ejército frustra atentado en Cali; descubren carro cargado con explosivos

Soldados capturaron a alias Ramiro, quien sería un presunto integrante de las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 8:22 p. m.
Ejército frustra atentado en Cali; descubren carro cargado con explosivos. | Foto: Ejército

Integrantes del Ejército frustraron un atentado en Cali este miércoles, 29 de octubre, luego de ubicar un vehículo cargado con explosivos que se dirigía hacia la capital del Valle del Cauca.

Las primeras informaciones indican que, durante labores de patrullaje, un automotor sospechoso desatendió una orden de pare de las tropas, por lo que se inició una persecución que permitió interceptarlo.

De acuerdo con las primeras versiones militares, dentro del vehículo se movilizaba alias Ramiro, un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez.

“En una acción adelantada en las últimas horas, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura del cabecilla de las redes de apoyo a la estructura residual del grupo armado organizado (disidencias de las Farc) Jaime Martínez, en la zona urbana de Cali”, indicó el Ejército.

Alias Marlon es ahora uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc que tienen presencia en el suroccidente del país.
Alias Marlon es ahora uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc que tienen presencia en el suroccidente del país. | Foto: Ejército Nacional

La autoridad militar agregó: “Labores de inteligencia, en el marco de una operación interinstitucional, permitieron la captura de alias Ramiro, quien estaría vinculado con los atentados perpetrados en Jamundí y Cali, así como con la planeación del ataque a la base militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Junto a él fueron capturados, entre otros, alias Cifiru y alias Boriyu, dos de sus principales hombres de seguridad”.

Asimismo, indicó el Ejército que: “Alias Ramiro cuenta con una trayectoria criminal de más de cinco años en esta organización ilegal, y habría participado en la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública. Además, sería responsable de actividades de extorsión y del reclutamiento de menores en barrios del suroriente de la ciudad”.

Es de anotar que recientemente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó la captura de alias Gramo, quien estaría implicado en el atentado contra la base militar de la FAC en Cali, que dejó siete muertos y más de 70 heridos.

“En una operación de nuestra @PoliciaColombia, fue capturado alias Gramo, responsable de coordinar la acción terrorista contra la Escuela Militar de Aviación (Emavi) el pasado 21 de agosto, que dejó 7 personas fallecidas y 78 heridas”, indicó el ministro Sánchez.

EjércitoFuerzas MilitaresCali

