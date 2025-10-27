El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles de la captura de alias Gramo, considerado por la fuerza pública como el cerebro del atentado terrorista que se presentó en Cali, el pasado mes de agosto, en inmediaciones a la base militar de la Fuerza Aérea.

El ministro Sánchez indicó que alias Gramo, habría planeado y movilizado los vehículos que se usaron en el atentado.

El pasado mes de agosto Cali sufrió una jornada de horror con un atentado terrorista. | Foto: Juan David Herrera

Dijo Sánchez que: “en una operación de nuestra @PoliciaColombia, fue capturado alias ‘Gramo’, responsable de coordinar la acción terrorista contra la Escuela Militar de Aviación (EMAVI) el pasado 21 de agosto, que dejó 7 personas fallecidas y 78 heridas”.

Añadió el ministro que alias Gramo era mano derecha de un peligroso jefe de las disidencias de las Farc. “Alias ‘Gramo’ era coordinador de las redes de apoyo al terrorismo de las disidencias del cartel de alias Marlon, principal cabecilla de Alias Mordisco para delinquir en el sur occidente del país. Se le sindica de planear y movilizar los vehículos usados en el atentado”.

𝐂𝐀𝐘Ó 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐆𝐑𝐀𝐌𝐎’ 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐒𝐄 𝐀É𝐑𝐄𝐀 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐋𝐈



En una operación de nuestra @PoliciaColombia, fue capturado alias ‘Gramo’, responsable de coordinar la acción terrorista contra la Escuela… pic.twitter.com/ekjUdkuM8X — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 27, 2025

En su momento, el presidente Gustavo Petro señaló que la acción terrorista estaba ligada a la situación en el Cauca, donde hay alta presencia de cultivos ilícitos. “Esto está ligado a varias razones. Una, la derrota que sufrió, de manera intensa y profunda, la columna Carlos Patiño en el Micay”, dijo.

en poder de la Fiscalía quedó alias Gramo, capturado por el atentado terrorista en Cali el pasado mes de agosto. | Foto: Mariano Vimos

Añadió el jefe de Estado que: “con eso, prácticamente hay una victoria en el sitio donde hay más hoja de coca de todo el departamento del Cauca. La reacción es esta: una reacción que termina golpeando a la población de manera masiva. Lo que hay es una masacre, con decenas de heridos. No golpearon mayormente la instalación militar, pero el golpe a la población de Cali es profundo, es brutal”.