Este fue el papel de alias Gramo, en el atentado contra una base militar en Cali, que dejó siete muertos

El ataque terrorista se presentó el pasado 21 de de agosto, donde otras 78 personas resultaron heridas.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 9:29 p. m.
Este fue el papel de alias Gramo, en el atentado a base militar de la Fac en Cali que dejó siete muertos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles de la captura de alias Gramo, considerado por la fuerza pública como el cerebro del atentado terrorista que se presentó en Cali, el pasado mes de agosto, en inmediaciones a la base militar de la Fuerza Aérea.

El ministro Sánchez indicó que alias Gramo, habría planeado y movilizado los vehículos que se usaron en el atentado.

Comerciantes manifiestan falta de apoyo tras atentado en la base aérea Marco Fidel Suarez de Cali.
El pasado mes de agosto Cali sufrió una jornada de horror con un atentado terrorista. | Foto: Juan David Herrera

Dijo Sánchez que: “en una operación de nuestra @PoliciaColombia, fue capturado alias ‘Gramo’, responsable de coordinar la acción terrorista contra la Escuela Militar de Aviación (EMAVI) el pasado 21 de agosto, que dejó 7 personas fallecidas y 78 heridas”.

Añadió el ministro que alias Gramo era mano derecha de un peligroso jefe de las disidencias de las Farc. “Alias ‘Gramo’ era coordinador de las redes de apoyo al terrorismo de las disidencias del cartel de alias Marlon, principal cabecilla de Alias Mordisco para delinquir en el sur occidente del país. Se le sindica de planear y movilizar los vehículos usados en el atentado”.

En su momento, el presidente Gustavo Petro señaló que la acción terrorista estaba ligada a la situación en el Cauca, donde hay alta presencia de cultivos ilícitos. “Esto está ligado a varias razones. Una, la derrota que sufrió, de manera intensa y profunda, la columna Carlos Patiño en el Micay”, dijo.

Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.
en poder de la Fiscalía quedó alias Gramo, capturado por el atentado terrorista en Cali el pasado mes de agosto. | Foto: Mariano Vimos

Añadió el jefe de Estado que: “con eso, prácticamente hay una victoria en el sitio donde hay más hoja de coca de todo el departamento del Cauca. La reacción es esta: una reacción que termina golpeando a la población de manera masiva. Lo que hay es una masacre, con decenas de heridos. No golpearon mayormente la instalación militar, pero el golpe a la población de Cali es profundo, es brutal”.

Alias Gramos fue capturado en Risaralda, luego de regresar de España.

