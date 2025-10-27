En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Cali, la Fiscalía General de la Nación e Interpol, fue capturado alias ‘Gramo’, presunto articulador del atentado con explosivos contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, ocurrido el 21 de agosto pasado en Cali y que dejó siete personas muertas y 78 heridas.

La operación se desarrolló en la vereda Barcino, zona rural del municipio de Mistrató (Risaralda), hasta donde habría llegado el señalado tras permanecer escondido en España. De acuerdo con el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, sobre el detenido pesaba una orden judicial por homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, actos terroristas, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Durante el procedimiento fue incautado un teléfono celular que será analizado para establecer sus vínculos con otras estructuras armadas.

Alias gramo, señalado cerebro del ataque terrorista a la Base Aérea de Cali | Foto: cortesía

Las autoridades indican que alias ‘Gramo’ habría coordinado, junto con alias ‘Sebastián’ y ‘El Mono’, la movilización desde el Cauca de los vehículos cargados con explosivos usados en el atentado. Además, habría hecho labores de verificación del lugar del ataque, rutas de escape y consecución de una vivienda usada como guarida.

Según las investigaciones, el capturado llevaba cuatro años en la estructura Jaime Martínez bajo órdenes de alias ‘Pablito’, cabecilla de la columna Ricardo Velásquez. En Cali residía en el barrio Primavera y se dedicaba al negocio del “gota a gota”, cuyos recursos presuntamente destinaba a financiar acciones terroristas, adquirir material bélico y pagar a redes urbanas.

Visita ministro de defensa al lugar donde ocurrieron los atentados terroristas contra la base aérea. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, calificó la captura como “un golpe contundente contra los grupos terroristas que han intentado sembrar miedo y violencia en Cali y el suroccidente del país”.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder destacó los avances en la estrategia de seguridad local y reveló que el fin de semana la ciudad tuvo dos días sin homicidios. “Vamos a fortalecer el sistema de cámaras con un plan piloto que articulará las de movilidad y seguridad para crear un solo sistema de vigilancia ciudadana”, señaló el mandatario.