Atentado en Cali: van tres capturados por el ataque terrorista en la capital del Valle del Cauca

El ataque terrorista en la ciudad de Cali frente a la escuela Marco Fidel Suárez, de la Fuerza Aérea, que dejó un saldo —hasta el momento— de seis personas muertas y más de 15 heridas, está en la lista de los más violentos de los últimos años.

Por este ataque, de acuerdo con fuentes de la Fuerza Pública, van tres capturados que serán presentados ante los jueces de control de garantías por los delitos de terrorismo y homicidio agravado.

Surgen más videos de vehículos cargados con explosivos para atacar la base Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En algunos videos grabados por los ciudadanos se observa cómo un hombre es linchado por la comunidad, mientras otros advierten que sería el responsable de llevar los vehículos cargados con los explosivos que, posteriormente, fueron detonados frente a la base militar y con el saldo desafortunado de seis muertos, todos civiles.

La Fiscalía advirtió que un grupo de delegados contra la criminalidad organizada serán los encargados de adelantar todas las investigaciones; algunos llegarán a Cali mientras otros funcionarios del Cuerpo Técnico adelantan los actos urgentes, que incluyen recuperar todos los elementos de prueba y las declaraciones.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales asumió la investigación por el atentado terrorista en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca). En este momento, se coordinan los actos urgentes”, señaló el ente acusador tras el atentado terrorista.

Horror en Cali: reportan fuerte explosión frente a la base aérea. La comunidad alerta sobre varias personas heridas.

La Fuerza Aérea confirmó el ataque terrorista y rechazó con contundencia los actos criminales en contra de los funcionarios de la institución y de los civiles que se encontraban en esta zona de la ciudad de Cali, ampliamente concurrida, incluso comercial, de ahí el impacto y la dimensión del atentado.

“La Fuerza Aeroespacial Colombiana condena el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba sobre las 14:50 horas de hoy jueves 21 de agosto, en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali”, dice el escrito.

Las imágenes que grabaron los ciudadanos que se salvaron de este atentado criminal advierten cómo un vehículo cargado con cilindros y explosivos no detonó y quedó estacionado frente a la base militar, lo que hubiese causado una mayor tragedia a la que viven decenas de familias en la ciudad.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó la crueldad del atentado y pidió a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes mientras alguno de los grupos criminales de los que desde hace meses tienen a la capital del Valle del Cauca como escenario de ataques terroristas se atribuye la barbarie de este jueves.

“Caleños, hace un momento se presentó una situación que estamos verificando, en la cra. 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de Salud, Seguridad y Riesgo para atender a las personas heridas”, escribió el mandatario local.