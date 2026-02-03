Estados Unidos

Exesposo de Jill Biden es arrestado tras ser acusado de asesinar a su última pareja: ¿cómo se conoció con la ex primera dama?

La oficina del expresidente Joe Biden no quiso responder ante la polémica detención.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

3 de febrero de 2026, 10:59 p. m.
William Stevenson, el exesposo de Jill Biden, es acusado de matar a quien fue su última esposa
William Stevenson, el exesposo de Jill Biden, es acusado de matar a quien fue su última esposa Foto: Fotos getty / Redes sociales | Composición SEMANA

William Stevenson, exesposo de la ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, permanece en prisión tras ser acusado este martes en Delaware de asesinar a su esposa.

La policía del condado de New Castle, en Delaware, reportó el lunes la captura de Stevenson, vinculado con la muerte de Linda Stevenson, quien fue encontrada sin vida en diciembre a los 64 años.

Stevenson contrajo matrimonio con Jill Biden en 1970, cuando la ex primera dama era conocida como Jill Tracy Jacobs y, según Forbes, era estudiante universitaria en la Universidad de Delaware.

Primera dama Jill Biden
Jill Biden es conocida por ser la esposa del expresidente de EE. UU., Joe Biden. Foto: AP

William Stevenson y Jill estuvieron casados tan solo cinco años. Según NBC News, se divorciaron en 1975 y dos años después, la mujer celebró su nueva boda con el hoy expresidente Joe Biden.

En 1975, Joe Biden era senador por Delaware y, a pesar de que tenía dos hijos, fue hasta 1981 que la pareja tuvo la primera y única hija del matrimonio, Ashley Biden.

Dos personas se declaran culpables del robo del diario íntimo de la hija de Joe Biden

Detalles de la captura de William Stevenson

La Policía del condado de New Castle informó mediante un comunicado que encontró a Linda Stevenson inconsciente en su residencia el 28 de diciembre, tras recibir una llamada por una aparente pelea doméstica. Las autoridades intentaron reanimarla, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.

Aunque no se han revelado los detalles de la autopsia, este lunes William Stevenson fue detenido bajo una fianza de 500.000 dólares en la Institución Correccional Howard Young, en Wilmington, Delaware, tras su comparecencia, según informó el New York Post.

Se desconoce si Stevenson cuenta con representación legal, y la oficina pospresidencial de Biden se negó a comentar sobre el arresto.

Madre de reconocida presentadora de televisión podría haber sido secuestrada
William Stevenson se casó con Jill Biden cuando él tenía 23 años y ella 18, según "New York Post". Foto: Redes sociales

El obituario de Linda Stevenson la describe como “una persona muy familiar y atesoraba el tiempo que pasaba creando recuerdos, especialmente en vacaciones familiares con su hija y su nieta”.

En dicho documento de conocimiento público se destaca que la mujer fundó “un negocio que construyó con determinación, integridad y corazón. Amaba su trabajo y se preocupaba sinceramente por sus clientes, muchos de los cuales se convirtieron en amigos”.

