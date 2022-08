Dos personas se declaran culpables del robo del diario íntimo de la hija de Joe Biden

Dos personas de Florida se declararon culpables por el robo y la venta por 40.000 dólares en 2020 del diario íntimo de Ashley Biden, hija de Joe Biden, entonces candidato a la Presidencia, reveló este jueves el diario The New York Times.

En este sentido, el departamento de Justicia anunció las declaraciones de culpabilidad de Aimee Harris, de 40 años, y Robert Kurlander, de 58, en expedientes judiciales que se refieren a la víctima como la hija del “Candidato-1″.

De acuerdo con los expedientes, la pareja buscó vender dicho diario a la campaña de Trump, llamado el “Candidato-2″, y al ser rechazado lo llevó a un grupo activista conservador.

El grupo, identificado como Proyect Veritas, ofreció a cada uno 20.000 dólares y supuestamente los alentó a volver para robar otros efectos personales como archivos digitales, un teléfono móvil o fotos familiares que Ahsley Biden dejó en la casa de un amigo en Florida, dijo el Departamento.

Proyect Veritas, un grupo ultraconservador y conocido por su apoyo al multimillonario expresidente, reaccionó en un comunicado publicado en Facebook defendiendo su forma de reunir información como “ética y legal”.

El grupo no publicó los detalles del diario íntimo, pero de acuerdo con The New York Times había intentado semanas antes de la elección de 2020 engañar a Ashley Biden para hacerle admitir que efectivamente se trataba de su diario personal.

La investigación del FBI se inició cuando el sitio web conservador National File publicó el contenido del diario robado, incluyendo detalles personales de la vida de Ashley Biden. National File afirmó haber obtenido los documentos de alguien del Proyecto Veritas.

En octubre de 2020, justo antes de las elecciones presidenciales, otro de los hijos de Biden, Hunter, estuvo implicado en una filtración de documentos personales.

El Departamento de Justicia dijo que Harris y Kurlander se acogieron a un acuerdo de culpabilidad que establece que devolverán el dinero recibido y cooperarán con las investigaciones en curso.

Cada uno enfrenta hasta cinco años de prisión con cargos de conspiración para transportar propiedad robada.

Primera dama de EE. UU. recibe el alta tras una segunda prueba negativa de covid-19

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, recibió este domingo el alta médica tras dar negativo por segundo día consecutivo en la prueba de coronavirus, menos de una semana desde que se le detectara la covid-19.

“Después de aislarse durante cinco días y recibir resultados negativos de dos pruebas consecutivas de covid-19, la primera dama partirá de Carolina del Sur hacia Delaware”, dio a conocer la directora de comunicaciones de Biden, Elizabeth Alexander.

La mujer del presidente norteamericano, Joe Biden, mostró los primeros síntomas a última hora del domingo y, aunque dio negativo inicialmente en un test de antígenos, una posterior PCR confirmó que había contraído la covid-19.

Jill Biden, de 71 años, recibió dos dosis de la vacuna y está siendo tratada con Paxlovid, el mismo medicamento que se tomó su marido cuando se contagió de coronavirus en julio.

Por su parte, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, anunció este lunes que en diciembre dejará su puesto, lo que supondrá su salida del Gobierno tras más de dos años, siendo la cara más visible de la lucha contra la pandemia de covid-19. El médico incluso llegó a discrepar públicamente con el expresidente Donald Trump.

Fauci dimitirá como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y también como asesor del actual mandatario, Joe Biden, con vistas a abrir “un nuevo capítulo” fuera de la Administración y con el “honor” de haber trabajado con siete presidentes distintos.

“Estoy especialmente orgulloso de haber trabajado como asesor médico jefe del presidente Joe Biden desde el primer día de su gobierno”, señaló Fauci en su nota de despedida, en la que dejó claro que no se jubila y seguirá colaborando en cuestiones relativas a ciencia y salud pública.

*Con información de la AFP.