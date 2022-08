La pandemia no termina: aumentan muertes por covid-19 en un 35 % a nivel mundial, según la OMS

Las muertes por coronavirus han aumentado en un 35 por ciento a nivel mundial en las últimas cuatro semanas, según informó en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Solo en la última semana, 15.000 personas de todo el mundo perdieron la vida por culpa de la covid-19. Esto es completamente inaceptable, cuando tenemos todas las herramientas para prevenir infecciones y salvar vida”, lamentó el director general de la OMS.

Tal y como ha especificado, la variante ómicron sigue siendo la dominante en el mundo. En concreto, la subvariante BA.5 representa más del 90 por ciento de las secuencias compartidas en el último mes.

Sin embargo, Tedros destacó que el número de secuencias compartidas por semana ha caído un 90 por ciento desde principios de este año, y el número de países que comparten secuencias ha descendido un 75 por ciento, “lo que hace mucho más difícil entender cómo puede estar cambiando el virus”, advirtió.

“Todos estamos cansados de este virus, y cansados de la pandemia. Pero el virus no está cansado de nosotros”, alertó.

En este punto, Tedros quiso recordar que, ante la proximidad de un clima más frío en el hemisferio norte y de que la gente pase más tiempo en interiores, “los riesgos de una transmisión más intensa y de hospitalización aumentarán”. “No solo para la covid-19, sino para otras enfermedades, incluida la gripe”, agregó.

Así, para evitar este incremento de casos y del número de hospitalizaciones, el director pidió a la población que se vacune y, en caso de no contar con la dosis de refuerzo, reclamó la inoculación de la misma.

También recomendó el uso de mascarilla cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad e instó a evitar las aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Foto: AP

“No podemos vivir con 15.000 muertes a la semana”

“Se habla mucho de aprender a vivir con el virus, pero no podemos vivir con 15.000 muertes a la semana; no podemos vivir con el aumento de hospitalizaciones y muertes y no podemos vivir con un acceso desigual a las vacunas y otras herramientas para hacer frente al virus”, exclamó Tedros.

“Aprender a vivir con la covid-19 no significa que finjamos que no está ahí. Significa que usemos las herramientas que tenemos para protegernos, y para proteger a los demás”, concluyó.

Muertes en Colombia: en mayores de 70 sin refuerzo

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, hizo un balance del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 y se refirió a los principales retos del mismo.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el pasado viernes, el funcionario resaltó la disminución en el impacto generado por los picos del virus luego de poner en marcha la vacunación en el país.

“Debemos analizar y comparar los cinco picos de esta pandemia y darnos cuenta de la eficacia y la seguridad de las vacunas, especialmente esa población que aún no se ha decidido vacunar y de esta manera iniciar, completar esquemas y seguir avanzando en las dosis de refuerzo”, señaló el funcionario.

Aunque las cifras de hospitalización están a la baja, Bermont aseguró que se ha venido presentando una disminución en las dosis aplicadas, por lo que hizo un llamado a quienes falten por completar su esquema de vacunación a que se acerquen a completarlos.

“Hay una leve disminución de las dosis aplicadas durante la última semana en el Plan Nacional de Vacunación (PNV), la semana pasada se aplicaron 202.000 dosis, aunque las cifras de fallecimientos y hospitalización mantienen una tendencia hacia la baja”, explicó.

En cuanto a los indicadores, el director de promoción y prevención de la cartera de salud informó que el 83,7 % de la población ya cuenta con mínimo una dosis, esto se traduce en más de 42.752.000 personas, pero de esta población solo el 71,5 % han completado esquema.

Según el Ministerio de Salud, es importante que las personas mayores de 50 años se apliquen la dosis de refuerzo. De las 212 personas fallecidas reportadas en la última semana en Colombia, la mayoría corresponde a población mayor de 70 años sin esquema de vacunación completo.

*Con información de Europa Press.