Coronavirus | Estudio reveló los efectos de las vacunas de ARNm en embarazadas

Las vacunas de ARNm contra el Covid-19 son seguras durante el embarazo, ya que las mujeres embarazadas vacunadas experimentan tasas más bajas de eventos secundarios, que las personas vacunadas no embarazadas de edad similar, según concluye un gran estudio canadiense publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases.

La pandemia del Covid-19 ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres embarazadas, que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por coronavirus en comparación con las personas no embarazadas de edad similar, indicaron los investigadores.

Vale destacar que se recomendó el uso de vacunas contrael Covid-19 durante el embarazo en muchos países al principio del despliegue de la vacuna, en función de la seguridad previa establecida. Sin embargo, este estudio concluye que la inoculación es segura.

Este estudio es uno de los primeros en observar los efectos secundarios de la vacuna en un grupo de mujeres embarazadas vacunadas, al mismo tiempo que un grupo de embarazadas no vacunadas, y un grupo de no embarazadas vacunadas.

El estudio mostró que el 7,3 por ciento de las mujeres embarazadas experimentaron problemas de salud que requirieron ausentarse del trabajo o la escuela, o que necesitaron atención médica por dolores de cabeza, fatiga o sensación general de malestar. Los síntomas se presentaron una semana después de aplicada la segunda dosis de la vacuna de ARNm contra el Covid-19, en comparación con el 11,3 por ciento de las mujeres no embarazadas vacunadas.

El estudio también analizó a mujeres embarazadas no vacunadas y encontró un 3,2 % de eventos de salud informados (como se definió anteriormente) dentro de una semana determinada, lo que sugiere que algunos de los síntomas experimentados por las mujeres embarazadas vacunadas pueden no deberse a la vacuna. Asimismo, no hubo diferencias significativas en las tasas de eventos de salud más graves.

“En las primeras etapas del lanzamiento de la vacuna contra el Covid-19, hubo una baja aceptación de la vacuna entre las personas embarazadas debido a preocupaciones sobre la disponibilidad de datos y la seguridad de la vacuna. Todavía hay una aceptación más baja que el promedio entre las mujeres no embarazadas en edad reproductiva”, ha señalado el doctor Manish Sadarangani del Instituto de Investigación del Hospital Infantil de Columbia Británica y primer autor de este estudio.

“Estudios observacionales grandes como el nuestro son cruciales para comprender adecuadamente las tasas de eventos adversos para la salud en mujeres embarazadas después de diferentes dosis de vacunación contra el Covid-19. Esta información debe utilizarse para informar a las mujeres embarazadas sobre los efectos secundarios que pueden experimentar en la semana posterior a la vacunación”, ha añadido.

Este nuevo estudio, de la Red Nacional Canadiense de Seguridad de las Vacunas (CANVAS), analizó datos de participantes en siete provincias y territorios canadienses entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Se pidió a todos los participantes vacunados que informaran sobre cualquier evento de salud siete días después de cada dosis de la vacuna contra el Covid-19. Se le pidió al grupo de control de embarazadas no vacunadas que registrara cualquier problema de salud durante los siete días antes de completar la encuesta. En total, 191.360 mujeres de 15 a 49 años con embarazo conocido completaron la primera encuesta de dosis y 94.937 completaron la segunda encuesta de dosis.

Un ‘evento de salud significativo’ se definió como un evento de salud nuevo o peor que fue suficiente para causar que el participante faltara a la escuela/trabajo, requiriera consulta médica y/o impidiera las actividades diarias en los siete días anteriores. ‘Evento de salud grave’ se definió como cualquier evento que resultó en una visita al departamento de emergencias y/u hospitalización en los siete días anteriores.

Los investigadores encontraron que el 4,0 por ciento (226/5.597) de las mujeres embarazadas vacunadas con ARNm informaron un evento de salud significativo dentro de los siete días posteriores a la primera dosis de una vacuna de ARNm, y el 7,3% (227/3.108) después de la dosis dos. Los eventos de salud significativos más comunes después de la dosis dos en mujeres embarazadas fueron una sensación general de malestar, dolor de cabeza/migraña e infección del tracto respiratorio.

En comparación, el 3,2 % (11/339) de las participantes embarazadas no vacunadas informaron eventos similares en los siete días anteriores a la finalización de la encuesta. En el grupo de control de no embarazadas vacunadas, el 6,3 % (10.950/174.765) informó un evento de salud significativo en la semana posterior a la dosis uno y el 11,3 % (10.254/91.131) después de la dosis dos. Los eventos de salud graves fueron raros en todos los grupos (menos del 1 %) y ocurrieron a tasas similares en personas embarazadas vacunadas, personas no embarazadas vacunadas y controles no vacunados después de la dosis uno y la dosis dos.

El aborto espontáneo/mortinato fue el resultado adverso del embarazo informado con mayor frecuencia, sin diferencias significativas entre las tasas en mujeres vacunadas y no vacunadas; El 2,1 % (7/339) de las mujeres embarazadas no vacunadas y el 1,5 % (83/5.597) de las mujeres embarazadas vacunadas experimentaron un aborto espontáneo o muerte fetal dentro de los siete días posteriores a la primera dosis de cualquier vacuna de ARNm.

“La tasa más baja de eventos de salud significativos entre las personas embarazadas vacunadas, en comparación con las personas no embarazadas vacunadas, es inesperada y requiere más investigación. Los estudios previos sobre otras vacunas en mujeres embarazadas en su mayoría no informaron diferencias significativas en los eventos de salud entre mujeres embarazadas y no embarazadas o encontraron tasas más altas durante el embarazo”, ha afirmado la doctora Julie Bettinger, autora principal de este artículo y también del Instituto de Investigación del Hospital Infantil de Columbia Británica.

A su juicio, “se requieren más estudios de vacunas de ARNm que no sean de la covid-19 para identificar si la reducción de los efectos secundarios observados en las personas embarazadas en este estudio es una característica de la plataforma de vacunas de ARNm o de estas vacunas específicas”.

Con información de Europa Press