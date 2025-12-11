Golpe a la Primera Línea 2.0: la Fiscalía capturó a los integrantes de una red de terrorismo en Bogotá

La Fiscalía identificó actos de vandalismo y de terrorismo entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 en diferentes sectores de Bogotá, con un hecho común: un mismo grupo de delincuentes que encontraron en la protesta la forma de atacar a las instituciones y causar terror en la población.

En diligencias de allanamiento fueron capturadas 11 personas señaladas de integrar estas redes de terrorismo en la capital del país y que serían responsables de la coordinación, fabricación y activación de elementos explosivos durante movilizaciones sociales en Bogotá.

La Fiscalía capturó a los integrantes de una red de terrorismo en Bogotá. 11 personas que integraban una organización criminal considerada la Primera Línea 2.0. | Foto: Suministrada (API)

“En diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional fueron capturados 11 de los presuntos integrantes de esta estructura, entre ellos, Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, y Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima”, señala Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía.

De acuerdo con la delegada, estos dos hombres serían los principales coordinadores de la fabricación de elementos peligrosos como bombas molotov y ‘papas bomba’, y los encargados de definir los diferentes roles que cumplirían los demás involucrados para transportar, lanzar o activar los artefactos contra la fuerza pública, lugares de concurrencia masiva, el transporte y la infraestructura de la ciudad.

La Fiscalía advirtió que gracias a los elementos de prueba que fueron recaudados se pudo establecer que la organización ilegal estaría implicada en por lo menos 12 eventos ilícitos como el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional; las heridas causadas a un uniformado, el 15 de marzo de 2024; la quema de una motocicleta en una universidad, el 21 de marzo de 2024; y la incineración de un bus del SITP que transportaba 12 pasajeros, el 25 de abril de 2024.

“Los otros detenidos fueron identificados como: Omar Millet Araya Romero, alias No Educado; Silva María Pinzón Camargo, alias Chimol; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche San; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo; Carlos Raúl Torres Laguna, alias Pri; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete; Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu; Lennet Steven Mestra Montes, alias 83; y Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow”, advirtió la Fiscalía.

El listado de delitos que fueron imputados a los 11 capturados es largo: concierto para delinquir, terrorismo, incendio, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, daño en bien ajeno; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo, de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.

