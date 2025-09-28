Suscribirse

Nación

Momentos de tensión en la vía Panamericana: hombres armados instalaron un retén ilegal y secuestraron una persona

Los hechos fueron denunciados a través de redes sociales y sucedieron en el sector conocido como La Fonda, del municipio de Patía, en Cauca.

Redacción Nación
28 de septiembre de 2025, 2:33 p. m.
En la mañana del domingo 28 de septiembre se registró un retén ilegal en la vía entre Cauca y Nariño.
En la mañana del domingo 28 de septiembre, se registró un retén ilegal en la vía entre Cauca y Nariño. | Foto: Fotos tomadas del video de @supershadai

En la mañana de este domingo, 28 de septiembre, se presentó una nueva alteración del orden público sobre uno de los corredores viales más importantes del país. La vía Panamericana, entre los departamentos de Cauca y Nariño, fue escenario de un retén ilegal instalado por hombres armados aún sin identificar.

Los hechos se dieron a conocer a través de redes sociales, donde se subieron videos del momento en que varios hombres, con armas largas, intimidaron a los conductores de los vehículos de carga que transitaban por el lugar, generando pánico entre la población.

El retén se presentó exactamente en el sector conocido como La Fonda, del municipio de Patía, en Cauca, donde los delincuentes, todavía sin identificar, obligaron a los conductores a detenerse. Según la denuncia de la comunidad, habrían robado un vehículo de carga y secuestrado a su conductor.

En los videos que circulan por redes sociales se observa a un sujeto vestido con camiseta blanca, pantalón oscuro y gorra blanca, amenazando a los transeúntes con un arma de fuego. En ese momento, se ve cómo es desviado un vehículo de carga larga por los subversivos.

Posteriormente, aparecen otros dos sujetos con armas largas en acción, quienes dan paso a los vehículos particulares que se movilizan por el corredor vial. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades, que corrobore la información suministrada por la comunidad.

Este corredor vial, de gran importancia para el país, es constantemente víctima del actuar de los grupos armados ilegales, que aprovechan la alta concurrencia para realizar retenes ilegales e instalar artefactos explosivos, con el fin de sembrar terror en la población civil.

Uno de los más recientes hechos se presentó el pasado 14 de septiembre, en medio de una arremetida terrorista de las disidencias de las Farc en seis municipios del departamento del Cauca.

En ese entonces, se presentó la amenaza del grupo terrorista a la vía Panamericana, a través de la instalación de dos cilindros cargados con explosivos, que mantuvieron el corredor vial cerrado por varias horas.

Otro de los hechos que ha marcado este 2025 fue el ataque de sujetos armados en la vía Panamericana, que dejó dos personas heridas, entre ellas un soldado del Ejército Nacional.

Los hechos se presentaron en inmediaciones de El Estrecho, en el municipio de Patía, Cauca, el mismo municipio donde se registró el retén ilegal este domingo, 28 de septiembre.

Los conductores que se movilizaban por la vía vivieron momentos de pánico debido a la ráfaga de disparos que se presentó. Los soldados que realizaban los retenes de control respondieron al ataque.

