Ataque con explosivos en el municipio de Balboa, Cauca, deja dos personas heridas

En la tarde de este sábado se presentó un ataque con explosivos a la estación de Policía en el municipio de Balboa, sur del departamento del Cauca, el cual dejó dos personas heridas, ambas civiles.

La acción terrorista se registró sobre las 6:00 p. m., frente a la estación de Policía de la localidad, cuando una moto cargada con explosivos fue activada y generó una gran emergencia entre la población de la localidad.

La explosión se registró en inmediaciones de la Cooperativa de Caficultores del Cauca, donde la detonación generó un incendio en el lugar, que consumió gran parte de las instalaciones debido a la fuerza de las llamas.

Organismos de socorro de municipios cercanos acudieron hasta el lugar para ayudar con la propagación de las llamas. En los videos y fotografías que circulan por las redes sociales se evidencia la magnitud de la emergencia.

Los momentos de terror y pánico tras el estallido de la moto bomba ubicada en el sector, presuntamente por miembros de las disidencias de las Farc, se convirtieron instantes de valor para quienes trataban de salvar el mobiliario.

Personas de la región confirmaron, a través de las redes sociales, que la explosión del artefacto explosivo se sintió con fuerza en el municipio sobre las 6:00 de la tarde, cuando fue activada la moto bomba.

Un informe de la Policía del Cauca explicó que la motocicleta fue abandonada en inmediaciones de la estación antes de las 6:00 de la tarde, cuando finalmente fue activada por los subversivos.

“En este sector tiene presencia criminal el Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central”, agregó el informe preliminar de las autoridades, que por ahora no confirman la autoría del atentado al grupo criminal.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, rechazó el atentado en el municipio de Balboa, que terminó afectando en gran medida una bodega de almacenamiento de café en la región.

“Nuestra voz se levanta hoy por Balboa, por el Cauca, por cada colombiano que cree en la vida y rechaza la violencia. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo”, dijo.

Bahamón expresó su indignación por el atentado con la moto bomba en punto de compra de café del municipio. Explicó que allí opera el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros del Cauca.

“Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad”, manifestó el presidente de la federación.

El líder cafetero mostró su solidaridad con CafiCauca y con todas las familias cafeteras que se vieron afectadas por este atentado terrorista en Balboa. “No aceptamos que Colombia retroceda tres décadas en seguridad”, señaló el líder gremial, al tiempo que hizo un llamado “urgente y respetuoso” al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública.