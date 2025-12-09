Suscribirse

Juan Fernando Cristo propone que se acaben las mesas de negociación con grupos armados ilegales que no están dando resultados

El candidato habló de aumentar el pie de fuerza en las ciudades y crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 1:55 p. m.
El Debate, entrevista de Yesid Lancheros director de Semana, al precandidato presidencial Juan Fernando Cristo.
Juan Fernando Cristo es el candidato del partido En Marcha. | Foto: Samantha Chavez

El candidato presidencial Juan Fernando Cristo, de En Marcha, lanzó una propuesta en medio de la campaña para el 2026 que ya adelanta. El exministro del Interior de Gustavo Petro se mostró en contra de las negociaciones con grupos armados ilegales que no entregan ningún resultado y propuso acabarlas.

“No es solo con plomo, como dicen algunos, como tampoco es solo con unas mesas de negociación que no conduzcan a ninguna parte. El 7 de agosto de 2026, tomaremos 6 decisiones claves que van a definir el rumbo de la política de seguridad y de paz de nuestro gobierno”, aseguró Cristo.

Según dijo el exministro del Interior, la primera decisión que tomaría, si llega a la Casa de Nariño, será levantar las mesas de negociación que para ese entonces se mantengan con los distintos grupos armados ilegales y que no estén dando resultados.

Según Cristo, la seguridad del país no puede depender de mesas “interminables” mientras las comunidades siguen sufriendo en medio de la violencia. Para el candidato de En Marcha este factor se construye con autoridad, respeto a los derechos humanos y un Estado que llegue a los territorios.

El exministro del Interior dijo que esta política que propone contempla un aumento del presupuesto para las Fuerzas Militares y de Policía, 16 pactos territoriales en los municipios Pdet, una política de transformación de la Policía en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y una estrategia basada en tecnología y más policías en las grandes ciudades.

“La gente necesita un Gobierno que proteja su vida y su libertad, no uno que delegue la seguridad en mesas sin resultados. Nuestras decisiones serán firmes, rápidas y alineadas con el respeto a los derechos”, aseguró Cristo.

