Nación

Documentos de Indumil reconocen alta demanda de armas de defensa personal en Colombia

La necesidad de comprar armas se da en medio de la crisis de seguridad y orden público en varias regiones del país.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 2:37 p. m.
Hay alta demanda de ciudadanos de comprar armas de defensa personal, según Indumil.
Hay alta demanda de ciudadanos de comprar armas de defensa personal, según Indumil. Foto: Suministrada a Semana.

La crisis de seguridad en el país generada por diferentes factores, entre ellos el fortalecimiento de los grupos criminales en medio de la paz total del presidente Gustavo Petro, se presenta en medio de los reiterados reportes de Indumil sobre que en el país hay una alta demanda de venta de armas de defensa personal.

En este documento Indumil le dice al Ministro de Defensa que hay alta demanda en Colombia en armas de defensa personal.
En este documento Indumil le dice al Ministro de Defensa que hay alta demanda en Colombia en armas de defensa personal. Foto: Suministrada a Semana.

SEMANA cuenta con dos cartas del presidente de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo, quien reconoce internamente que hay una alta demanda ciudadana por adquirir armas de defensa personal.

Así quedó plasmado en una carta en la cual el presidente de Indumil le reclama al Ministro de Defensa por una crisis financiera que está atravesando la entidad por la caída en la venta de armas.

“La alta demanda del mercado colombiano en armas para la defensa personal ha creado un reto para la industria militar en la comercialización de estos productos, que para la fecha no ha podido ser solventado, debido al represamiento de los procesos en la plataforma SIAEM, generando una afectación directa en los ciudadanos que no cuentan con la facilidad para iniciar los procesos de adquisición de armas y, lo más importante, culminarlos en un corto tiempo”, señala Mazo a Sánchez. Este reclamo es de octubre de 2025.

