Documentos de Indumil reconocen alta demanda de armas de defensa personal en Colombia

La crisis de seguridad en el país generada por diferentes factores, entre ellos el fortalecimiento de los grupos criminales en medio de la paz total del presidente Gustavo Petro, se presenta en medio de los reiterados reportes de Indumil sobre que en el país hay una alta demanda de venta de armas de defensa personal.

En este documento Indumil le dice al Ministro de Defensa que hay alta demanda en Colombia en armas de defensa personal. Foto: Suministrada a Semana.

SEMANA cuenta con dos cartas del presidente de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo, quien reconoce internamente que hay una alta demanda ciudadana por adquirir armas de defensa personal.

Así quedó plasmado en una carta en la cual el presidente de Indumil le reclama al Ministro de Defensa por una crisis financiera que está atravesando la entidad por la caída en la venta de armas.

“La alta demanda del mercado colombiano en armas para la defensa personal ha creado un reto para la industria militar en la comercialización de estos productos, que para la fecha no ha podido ser solventado, debido al represamiento de los procesos en la plataforma SIAEM, generando una afectación directa en los ciudadanos que no cuentan con la facilidad para iniciar los procesos de adquisición de armas y, lo más importante, culminarlos en un corto tiempo”, señala Mazo a Sánchez. Este reclamo es de octubre de 2025.

En este documento, el presidente de Indumil, el coronel (r) Juan Carlos Mazo, asegura que debe haber un acceso equitativo para los ciudadanos en los medios de protección regulados. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

En otro documento en poder de SEMANA, del mes de febrero de 2026, en donde Indumil informa que habrá una nueva política de control de armas que incluye la rebaja de hasta casi un 50 % en los precios de pistolas y escopetas, el coronel Mazo insiste en que hay necesidad ciudadana de comprar armas de fuego.

Mientras a los ciudadanos se les dificulta conseguir un arma de fuego legal en Indumil, los grupos criminales cuentan con abundante munición de la entidad del Estado. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

“La creciente necesidad de defensa personal, la dinámica de la demanda ciudadana (…) y la necesidad de mejorar la asequibilidad”, señala Indumil, al socializar internamente entre las entidades del sector defensa la nueva reglamentación sobre los precios de las armas de fuego.