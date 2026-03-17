Pistola insignia de Indumil fue encontrada en poder de las disidencias de las Farc de alias Calarcá

Crece la preocupación entre las autoridades de defensa del Estado por el decomiso, a los grupos criminales de alto impacto, de armas de fuego y municiones fabricadas por Indumil.

En las últimas horas, el Ejército reportó lo que consideró un contundente golpe contra la estructura criminal Rodrigo Cadete, que hace parte de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, el cabecilla que se encuentra en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Armamento decomisados a las disidencias de Calarcá. Foto: Ejército

Dos presuntos integrantes de la estructura criminal fueron capturados. El Ejército indicó que fueron aprehendidos en la vereda La Aurora, del municipio de Puerto Rico, Caquetá.

En medio de la presentación de los detenidos, quienes fueron sorprendidos con abundante material de guerra, se observó que tenían una pistola Córdova, una de las armas de fuego insignia de la fabricación que hace Indumil, la industria militar del sector defensa.

Capturados presuntos integrantes de las disidencias de Calarcá. Foto: Ejército

“En el marco de operaciones militares sostenidas para debilitar las estructuras criminales que delinquen en el sur del país, tropas de la Décima Segunda Brigada, de la Sexta División del Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura Rodrigo Cadete, en la vereda La Aurora, municipio de Puerto Rico, Caquetá”, dijo el Ejército.

Añadió la autoridad militar que “durante el procedimiento, las tropas incautaron importante material que evidencia su accionar criminal, entre ellos dos pistolas, munición, dinero en efectivo, radios de comunicación, cinco celulares, SIM cards, panfletos propagandísticos, cuadernos con información de interés para inteligencia militar y esposas”.

Operación del Ejército contra las disidencias de alias Calarcá. Foto: Ejército.

Cabe señalar que, recientemente, en una fábrica de explosivos encontrada en Bogotá, en la localidad de Usme, también fue hallada munición de fusil fabricada por Indumil.

Desde el sector defensa reconocieron que en unidades militares hay personal corrupto que termina negociando la munición de propiedad del Estado.