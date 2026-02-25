Nación

Las municiones de Indumil encontradas en fábrica de explosivos del ELN en Bogotá

En una fotografía entregada por el Ejército se ven 11 cajas con balas de diferentes calibres fabricadas por la industria militar estatal.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 5:04 p. m.
Estas municiones de Indumil fueron encontradas en la fábrica de explosivos del ELN en el sur de Bogotá.
Estas municiones de Indumil fueron encontradas en la fábrica de explosivos del ELN en el sur de Bogotá. Foto: Ejército

Una imagen llamó la atención de los integrantes de la fuerza pública que participaron en el operativo que se ejecutó este miércoles, 25 de febrero, en Bogotá, donde fue descubierta una fábrica de explosivos que sería del ELN.

En medio del operativo y del material publicado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se observa una gran cantidad de municiones de Indumil, la fábrica militar del Estado, que tiene bajo su monopolio la producción y comercialización de armas en el país.

En el operativo participaron diferentes agencias de seguridad del país y la DEA, agencia antidrogas de los Estados Unidos, y se indicó que la instalación estaba dentro de una vivienda en la localidad de Usme, en Bogotá.

Explosivos encontrados en el sur de Bogotá.
Explosivos encontrados en el sur de Bogotá. Foto: Ejército

“Durante el procedimiento fueron incautados más de 800 cartuchos calibre 5.56 mm, armamento, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de Mini Uzi, así como granadas, espoletas, detonadores, fulminantes, pólvora y múltiples componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados”, indicó el Ejército.

