Una imagen llamó la atención de los integrantes de la fuerza pública que participaron en el operativo que se ejecutó este miércoles, 25 de febrero, en Bogotá, donde fue descubierta una fábrica de explosivos que sería del ELN.

Estas municiones de Indumil fueron encontradas en la fábrica de explosivos del ELN en el sur de Bogotá. Foto: Ejército

En medio del operativo y del material publicado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se observa una gran cantidad de municiones de Indumil, la fábrica militar del Estado, que tiene bajo su monopolio la producción y comercialización de armas en el país.

En el operativo participaron diferentes agencias de seguridad del país y la DEA, agencia antidrogas de los Estados Unidos, y se indicó que la instalación estaba dentro de una vivienda en la localidad de Usme, en Bogotá.

Explosivos encontrados en el sur de Bogotá. Foto: Ejército

“Durante el procedimiento fueron incautados más de 800 cartuchos calibre 5.56 mm, armamento, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de Mini Uzi, así como granadas, espoletas, detonadores, fulminantes, pólvora y múltiples componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados”, indicó el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “el inmueble intervenido funcionaba como centro de adecuación y ensamblaje de artefactos explosivos, destinados presuntamente a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil en la capital del país”.

El golpe, añadió la institución militar, fue contra las milicias urbanas del ELN. “La operación, desarrollada de manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Grupo Jungla de la Policía Nacional, la SIU de la DIJÍN y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), permitió la captura de dos presuntos integrantes de una estructura criminal que, al parecer, mantenía vínculos con el ELN, específicamente con el Frente Urbano ‘Jorge Eliécer Gaitán’ y el Frente de Guerra Urbano Nacional Comandante en Jefe Camilo Torres”.

Armas de fuego del ELN encontradas en una fábrica de explosivos en Bogotá. Foto: Ejército

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que “en la localidad de Usme, Bogotá, la @PoliciaColombia en articulación con @GaulaMilitares y @FiscaliaCol, con apoyo de la @DEAHQ, ubicaron y desmantelaron un depósito clandestino para la fabricación de artefactos explosivos improvisados”.

Añadió que “en el hecho dos personas fueron capturadas y se incautó material suficiente para fabricar más de 70 AEI. Así mismo, se incautó un lanzagranadas, munición y otros elementos”.