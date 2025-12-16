Suscribirse

Nación

Invías se pronunció por polémica publicación que hizo sobre el ELN: anunció primera decisión

La entidad se pronunció a través de su cuenta en X.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 3:34 p. m.
Pronunciamiento Invías
Al costado izquierdo, Jhon Jairo González, director general (e) de Invías. | Foto: Cuenta en X: @InviasOficial

Se desató la polémica en el país tras una publicación realizada este lunes 15 de diciembre en la red social X, a través de la cuenta @numeral767, adscrita al Instituto Nacional de Vías (Invías). En ese mensaje, que luego fue eliminado, se replicó un comunicado del ELN, en el que la guerrilla hace alusión al paro armado que adelanta en el norte del país.

El mensaje decía: “Información de interés general. Antes de transitar, se recomienda evaluar la necesidad de desplazamiento y, por seguridad, evitar viajes innecesarios durante los próximos días. Manténgase informado únicamente por canales oficiales y siga las recomendaciones de las autoridades”, decía el mensaje en el que adjuntaron el comunicado del ELN.

Tras lo anterior, el Invías emitió un pronunciamiento en horas de la noche de este mismo 15 de diciembre.

Contexto: Escándalo por trino del Invías sobre el ELN: “El Gobierno Petro amplificando el terrorismo”

“El Instituto Nacional de Vías, Invías, aclara de manera categórica que la información publicada recientemente en el canal adscrito #767, relacionada con un comunicado de un grupo armado ilegal, no representa bajo ninguna circunstancia las políticas ni los lineamientos del presidente de la República ni de la ministra de Transporte, ni corresponde a la orientación del Gobierno Nacional ni del sector transporte”, se indicó al inicio del comunicado.

De este modo, desde Invías recalcaron que todo se trató de “un error humano”, dado que la entidad se rige exclusivamente por la Constitución y la Ley.

“El Invías reitera que su actuación institucional se rige exclusivamente por la Constitución y la ley, y que su prioridad absoluta es la protección de la vida, la seguridad de los usuarios de la red vial nacional y la entrega de información técnica, veraz y confiable sobre el estado de las vías del país. En ese marco, la entidad no realiza ni realizará apología, difusión o reproducción de mensajes provenientes de grupos armados al margen de la ley”, agregaron.

Por lo tanto, anunciaron que tomarán medidas al respecto para que hechos tan bochornosos como el anterior no vuelvan a suceder.

El Invías adoptará los correctivos administrativos y operativos necesarios para que este hecho, identificado como un error humano, no vuelva a repetirse, fortaleciendo los controles sobre los contenidos que publican contratistas en canales de interés nacional”, aseveraron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué significa que el volcán Puracé se encuentre en alerta naranja? Lo que debe saber

2. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

3. Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

4. Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

5. Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InvíasELN

Noticias Destacadas

Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

Redacción Vehículos
David Rúa, el joven sobreviviente del accidente.

Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

Redacción Nación
Rafael Orozco e Israel Romero, los homenajeados en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

Festival de la Leyenda Vallenata 2026: precios, cartel de lujo y programación para el homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al Binomio de Oro de América

Redacción Cultura

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.