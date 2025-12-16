Invías se pronunció por polémica publicación que hizo sobre el ELN: anunció primera decisión

Se desató la polémica en el país tras una publicación realizada este lunes 15 de diciembre en la red social X, a través de la cuenta @numeral767, adscrita al Instituto Nacional de Vías (Invías). En ese mensaje, que luego fue eliminado, se replicó un comunicado del ELN, en el que la guerrilla hace alusión al paro armado que adelanta en el norte del país.

El mensaje decía: “Información de interés general. Antes de transitar, se recomienda evaluar la necesidad de desplazamiento y, por seguridad, evitar viajes innecesarios durante los próximos días. Manténgase informado únicamente por canales oficiales y siga las recomendaciones de las autoridades”, decía el mensaje en el que adjuntaron el comunicado del ELN.

Tras lo anterior, el Invías emitió un pronunciamiento en horas de la noche de este mismo 15 de diciembre.

“El Instituto Nacional de Vías, Invías, aclara de manera categórica que la información publicada recientemente en el canal adscrito #767, relacionada con un comunicado de un grupo armado ilegal, no representa bajo ninguna circunstancia las políticas ni los lineamientos del presidente de la República ni de la ministra de Transporte, ni corresponde a la orientación del Gobierno Nacional ni del sector transporte”, se indicó al inicio del comunicado.

De este modo, desde Invías recalcaron que todo se trató de “un error humano”, dado que la entidad se rige exclusivamente por la Constitución y la Ley.

#Comunicado 🗞️Invías aclara que una publicación realizada por error en @numeral767 no representa la posición del Gobierno Nacional ni de la Entidad.

No hacemos apología, difusión de mensajes de grupos armados ilegales.

El contenido fue retirado y se activaron correctivos. pic.twitter.com/9jfyEW7iB0 — Invías (@InviasOficial) December 16, 2025

“El Invías reitera que su actuación institucional se rige exclusivamente por la Constitución y la ley, y que su prioridad absoluta es la protección de la vida, la seguridad de los usuarios de la red vial nacional y la entrega de información técnica, veraz y confiable sobre el estado de las vías del país. En ese marco, la entidad no realiza ni realizará apología, difusión o reproducción de mensajes provenientes de grupos armados al margen de la ley”, agregaron.

Por lo tanto, anunciaron que tomarán medidas al respecto para que hechos tan bochornosos como el anterior no vuelvan a suceder.