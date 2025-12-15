Escándalo por trino del Invías sobre el ELN: “El Gobierno Petro amplificando el terrorismo”

El Instituto Nacional de Vías (Invías) está en el centro de la polémica por un mensaje que publicó en su cuenta de X sobre la guerrilla del ELN. La denuncia la hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Él contó que, en las últimas horas, la entidad adscrita al Ministerio de Transporte, identificada en la red social como @numeral767, divulgó un mensaje de la organización terrorista.

El Invías aseguró que la publicación recogía “información de interés general” con el siguiente texto:

“Antes de transitar, se recomienda evaluar la necesidad de desplazamiento y, por seguridad, evitar viajes innecesarios, durante los próximos días. Manténgase informado únicamente por canales oficiales y siga las recomendaciones de las autoridades”, se detalló.

La controversia tiene que ver con la imagen que acompañó el texto: un comunicado dirigido a la opinión pública de la guerrilla del ELN, titulado como “protesta contra el plan neocolonial de Trump”.

En ese comunicado, se declaró un paro armado de 72 horas entre el 14 y 17 de diciembre para alzar su voz de rechazo sobre la Casa Blanca, cuyos efectos ya se empiezan a notar en varias regiones de Colombia.

Trino del Invías sobre el ELN. | Foto: Tomado de la cuenta de X del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su preocupación por el mensaje que compartió el Instituto Nacional de Vías: “Esto es una vergüenza para el país y el Estado de derecho”.

Entre tantas cosas, el mandatario regional indicó que una entidad oficial de primer nivel nacional está “haciéndole eco a un comunicado terrorista del ELN en la cuenta de @numental767”.

“El Gobierno Petro amplificando el terrorismo vía canales oficiales. Qué bueno que esta difusión de comunicación pública se hiciera más bien para respaldar a nuestros soldados y policías”, respondió Rendón.

Él concluyó que los colombianos lo que esperan es acción contundente por parte del Gobierno nacional, “no recomendaciones que trasladen la responsabilidad a los ciudadanos”.

Al ser consultados por SEMANA sobre el alcance de la situación y las razones de la publicación sobre el ELN –que ya fue eliminada de la cuenta– se dijo que se está preparando un comunicado.