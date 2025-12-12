Suscribirse

VEHÍCULOS

Invías reporta ataque cibernético: atentos conductores que necesitan algunos permisos

La entidad emitió un comunicado este viernes, 12 de diciembre.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
12 de diciembre de 2025, 3:09 p. m.
La ciberseguridad no puede seguir siendo una carrera en la que la ley siempre va un paso atrás.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Adobe stock - Cortesía

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Vías, Invías, reportó haber sufrido un ataque cibernético. En el escrito emitido este viernes 12 de diciembre, se especificó que esa novedad se está presentando desde el pasado martes.

Tras lo anterior, desde Invías informaron que sus sistemas de información a nivel nacional están presentando fallas que impiden la gestión de permisos para el transporte de carga extra dimensionada.

Contexto: El sencillo método que debería utilizar para evitar que delincuentes hackeen los dispositivos inteligentes de su hogar

Por lo tanto, Invías informó que avanzan para dar una pronta solución a esa situación, motivo por el cual se desconoce el tiempo de recuperación para restablecer los servicios que se han visto interrumpidos.

“En este momento avanzamos en el análisis del impacto interno y en la estimación del tiempo de recuperación, así como en las acciones necesarias para restablecer el servicio de permisos afectado”, destacaron puntualmente desde Invías.

Contexto: Empresa de ciberseguridad alertó sobre uno de los métodos más usados por hackers para robar las claves de las cuentas

Teniendo en cuenta este delicado incidente de ciberseguridad, Invías indicó que, para consultas regulares, las personas que lo requieran podrán remitirse a la página página web y los canales de correo institucional, dado a que estos sí están funcionando con normalidad.

“Cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Invías. Agradecemos su comprensión, concluyeron en el comunicado de Invías.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado da detalles de los peligros que atravesó: “Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida”

2. Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

3. Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

4. Costco sorprende a sus clientes con un beneficio oculto que devuelve dinero y dispara la fidelidad

5. Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Invíasciberseguridad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.