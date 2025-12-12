A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Vías, Invías, reportó haber sufrido un ataque cibernético. En el escrito emitido este viernes 12 de diciembre, se especificó que esa novedad se está presentando desde el pasado martes.

Tras lo anterior, desde Invías informaron que sus sistemas de información a nivel nacional están presentando fallas que impiden la gestión de permisos para el transporte de carga extra dimensionada.

Por lo tanto, Invías informó que avanzan para dar una pronta solución a esa situación, motivo por el cual se desconoce el tiempo de recuperación para restablecer los servicios que se han visto interrumpidos.

“En este momento avanzamos en el análisis del impacto interno y en la estimación del tiempo de recuperación, así como en las acciones necesarias para restablecer el servicio de permisos afectado”, destacaron puntualmente desde Invías.

Teniendo en cuenta este delicado incidente de ciberseguridad, Invías indicó que, para consultas regulares, las personas que lo requieran podrán remitirse a la página página web y los canales de correo institucional, dado a que estos sí están funcionando con normalidad.