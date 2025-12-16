Suscribirse

“Entréguense, por favor”: disidentes habrían usado a un cura para presionar durante ataque armado en Buenos Aires, Cauca

Desde las primeras horas de la mañana, el municipio ha estado sometido a hostigamientos armados.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

16 de diciembre de 2025, 11:56 p. m.
Cura presionado por las disidencias.
Cura presionado por las disidencias. | Foto: Redes Sociales: Vicky Dávila

“Tengan la bondad”, se escucha decir al párroco del municipio de Buenos Aires, en un audio conocido por Noticias Caracol, en el que, con la voz muy entrecortada, les pide a los policías que respeten la vida.

Desde las primeras horas de la mañana, el municipio ha estado sometido a hostigamientos armados dirigidos contra la estación de Policía y sectores aledaños.

Contexto: Aterradores videos tras ataques con explosivos en Buenos Aires, Cauca: minDefensa hace anuncio

En el audio, el sacerdote intenta interceder mientras se escuchan disparos y se refiere a la difícil situación que vive la población civil. Pero, con dificultad, se logra escuchar su súplica.

“Le pido a la Policía que respeten la vida, tengan la bondad. Ellos dan garantía porque respetan las vidas”, dice, mientras los ataques hacen que no sea claro lo que dice. “Querida Policía, ellos dan garantías para que se abstengan(…) Entréguense por favor. Entreguen los fusiles” termina.

Los enfrentamientos se han extendido durante varias horas y han generado afectaciones a la infraestructura pública y a viviendas ubicadas en el entorno de la estación de Policía. Habitantes del municipio relataron que varias familias salieron de sus casas en medio de los disparos, algunas sin tiempo para vestirse, mientras intentaban ponerse a salvo.

Contexto: Ráfagas de fusil y explosiones: fuerte hostigamiento contra la Policía y población civil en Buenos Aires, Cauca

En el desarrollo de los hechos, las autoridades informaron sobre víctimas fatales durante los enfrentamientos. Desde la Gobernación del Cauca se reportó la muerte de dos policías. Por su parte, el Ministerio de Defensa anunció el envío de refuerzos militares y policiales hacia la zona.

Presencia en la parroquia

Testigos denunciaron que hombres armados llegaron hasta la parroquia del municipio y utilizaron el sistema de megafonía del templo en medio del hostigamiento. Según estos relatos, el sacerdote habría sido presionado para emitir mensajes mientras se desarrollaban los enfrentamientos.

El alcalde Pablo Peña también habló con el mismo medio, pidiendo misericordia y describiendo la situación de la población civil, con familias huyendo de sus casas en medio de los disparos.

También que varias vías de acceso al municipio fueron bloqueadas y advirtió sobre las dificultades para el ingreso de refuerzos, lo que agravó el riesgo para los civiles que permanecían en el área urbana.

Contexto: Ejército neutraliza acciones terroristas con cilindros del ELN en Norte de Santander y Cauca

El primer reporte yo lo recibí precisamente desde las seis de la mañana” dijo. También resaltó con preocupación que esta es “una situación realmente grave”.

Frente a esto, la Defensoría de Pueblo también ha pedido con urgencia que se suspendan los ataques que han estado atemorizando a las personas del Cauca, a nombre del Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental - Comandante Jacobo Arenas.

Noticias Destacadas

