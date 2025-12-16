“Entréguense, por favor”: disidentes habrían usado a un cura para presionar durante ataque armado en Buenos Aires, Cauca

“Tengan la bondad”, se escucha decir al párroco del municipio de Buenos Aires, en un audio conocido por Noticias Caracol, en el que, con la voz muy entrecortada, les pide a los policías que respeten la vida.

Desde las primeras horas de la mañana, el municipio ha estado sometido a hostigamientos armados dirigidos contra la estación de Policía y sectores aledaños.

En el audio, el sacerdote intenta interceder mientras se escuchan disparos y se refiere a la difícil situación que vive la población civil. Pero, con dificultad, se logra escuchar su súplica.

“Le pido a la Policía que respeten la vida, tengan la bondad. Ellos dan garantía porque respetan las vidas”, dice, mientras los ataques hacen que no sea claro lo que dice. “Querida Policía, ellos dan garantías para que se abstengan(…) Entréguense por favor. Entreguen los fusiles” termina.

Los enfrentamientos se han extendido durante varias horas y han generado afectaciones a la infraestructura pública y a viviendas ubicadas en el entorno de la estación de Policía. Habitantes del municipio relataron que varias familias salieron de sus casas en medio de los disparos, algunas sin tiempo para vestirse, mientras intentaban ponerse a salvo.

En el desarrollo de los hechos, las autoridades informaron sobre víctimas fatales durante los enfrentamientos. Desde la Gobernación del Cauca se reportó la muerte de dos policías. Por su parte, el Ministerio de Defensa anunció el envío de refuerzos militares y policiales hacia la zona.

Presencia en la parroquia

Testigos denunciaron que hombres armados llegaron hasta la parroquia del municipio y utilizaron el sistema de megafonía del templo en medio del hostigamiento. Según estos relatos, el sacerdote habría sido presionado para emitir mensajes mientras se desarrollaban los enfrentamientos.

El alcalde Pablo Peña también habló con el mismo medio, pidiendo misericordia y describiendo la situación de la población civil, con familias huyendo de sus casas en medio de los disparos.

También que varias vías de acceso al municipio fueron bloqueadas y advirtió sobre las dificultades para el ingreso de refuerzos, lo que agravó el riesgo para los civiles que permanecían en el área urbana.

“El primer reporte yo lo recibí precisamente desde las seis de la mañana” dijo. También resaltó con preocupación que esta es “una situación realmente grave”.