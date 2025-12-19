Gustavo Petro se puso una bata para un evento, pero la comunidad de médicos le pasó fuerte factura: “No es un disfraz”

No le fue bien al presidente Gustavo Petro por una idea que tomó para un evento público en Garzón, en el departamento del Huila, debido a una vestimenta que usó, cuando se le vio con una bata médica el jueves, 18 de diciembre, hecho que generó una ola de comentarios por medio de las redes sociales.

Fue el caso de la comunidad de médicos, la cual por medio de una cuenta de X, le pasó una fuerte factura al presidente pidiéndole respeto por la bata que representa a ese sector en el país.

“No sabe y nunca entenderá lo que es portar una bata médica. Esto no es un simple disfraz para eventos politiqueros”, expresó la cuenta del gremio de médicos en X.

Por otro lado, esta semana se conoció un video de una mujer en Cali que reclamó de manera desesperada a un centro asistencial por la atención de su hijo. Ese desgarrador momento se volvió viral en las redes sociales, demostrando la profunda crisis en la salud.

Sobre ese caso en particular, hizo referencia el presidente Petro: “ Y las veces que he ganado judicialmente, porque ustedes no pueden olvidar que hay un proceso penal en Fiscalía por el desfalco de la Nueva EPS y que allí están vinculados importantes figuras de su partido”.

“Es para evitar esos desfalcos que se presentó la reforma a la salud y es muy extraño que su partido se haya opuesto”, insistió el mandatario colombiano.

Pero recientemente, el jefe de Estado, en otro evento público, habló sobre la crisis en el sector salud: “Hoy en Colombia muere gente porque no encuentra medicinas, y las medicinas ya las hemos pagado nosotros. La prensa nos echa la culpa, si ya pagamos. Y resulta que entre pagar la medicina y entregársela al enfermo que la necesita, hay unos codiciosos que la guardan para subirle tres veces más el precio”.

“Nosotros nos pusimos de acuerdo con López Obrador, desde el comienzo de mi gobierno, en que íbamos a hacer un instituto de producción de medicinas latinoamericano. Nosotros aceptamos la propuesta. Ya es difícil que todos los países latinoamericanos entren”, recalcó el mandatario colombiano en esa intervención.

Sumado a ello, recalcó: “Cuando la época de la covid, ningún presidente habló con ningún otro presidente. Y nos fue matando el covid a unos más, a otros menos. Y ahora que tenemos invasión al frente, ningún presidente se habla por teléfono con otro presidente”.

“Por tanto, la Celac es mentira. Y, por tanto, tenemos que hacer proyectos concretos entre países, sin esperar que sean todos, echar pa’lante, ser vanguardia se llama eso. Y ser vanguardia en medicinas con México podemos, así que anota eso”, puntualizó Petro.