Petro se sigue lamentando por decisión de la justicia contra Bonilla y Velasco: “Quitándoles sus días de Navidad con la familia”

Los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) fueron capturados y enviados a la cárcel por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Así lo decidió Aura Alexandra Rosero, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, quien estableció que los exministros del Gobierno Petro eran merecedores de la medida de aseguramiento.

Cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. “La empresa criminal” que saqueó la UNGRD golpea a la cúpula del Gobierno Petro

“Se evidencia que los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus cargos, sino que articularon, promovieron y coordinaron, a través de un tercero, un esquema reiterado de dirección contractual en entidades como la UNGRD y el Invías con el propósito de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, valiéndose de recursos del erario”, argumentó la magistrada.

Tras la decisión de la justicia, en este caso en manos de la magistrada Rosero, el presidente Gustavo Petro no ha dejado en mostrarse en desacuerdo con la togada y sigue lamentándose a través de su cuenta en X.

En su más reciente publicación en su cuenta en la red social X, el presidente Petro dijo que a los exministros Bonilla y Velasco les quitaron sus días de Navidad, “sin necesidad”.

“El poder judicial no era juez, sino enemigo”: presidente Petro nuevamente atacó a los jueces por sus decisiones

“El encarcelamiento ilegal de mis dos exministros de estado solo tiene como objetivo, una foto electoral llevándolos presos y una venganza, quitándoles sus días de Navidad con la familia, sin necesidad. En un caso peor, la misma magistrada tuvo otra concepción jurídica y liberó de la prisión domiciliaria a Uribe. El mensaje es claro y debe ser asumido por el pueblo con cuidado. Es la misma justicia que volvió jurídicamente terroristas a los jóvenes qué protestaban en el gobierno de Duque y que mantenía en impunidad todo el genocidio contra el pueblo colombiano. Hay otra justicia decente que debe ser protegida y desarrollada", dijo puntualmente el presidente Petro en su mensaje en X, este sábado 20 de diciembre.

De izquierda a derecha: Los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) Foto: SEMANA

En otro mensaje compartido en X más temprano, el jefe de Estado dijo que para sus exministros Bonilla y Velasco “el poder judicial no era juez, sino enemigo”.

“Entonces los exministros de estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron juez de control de garantías; Este es el estado que llaman destripador del progresismo, ya sueñan conformarlo.Y ya sabe la clase media en que tipo de realidad se moverá si vota al pasado, porque lo que le pasa a uno, como en el 1933 alemán, le terminará pasando a todos. Ahora le sucede a uno de los melores economistas del país y uno de sus mejores senadores.No es coincidencia que la magistrada que liberó a Uribe de la cárcel es la que envía, por fuera de normas, a los progresistas a la cárcel. Así también se llevaron los 3.000 jóvenes de la protesta y los llamaron terroristas", dijo el presidente Petro en X.

Y no ha sido el único mensaje del jefe de Estado por la decisión de la magistrada Rosero. El mandatario colombiano aseguró en otro escrito en redes sociales que se estaba buscando que el exministro Bonilla pasara Navidad sin su familia, “porque es progresista”.

“Aquí no lloramos, Pero hay que saber de lo se trata. La acusación sobre Bonilla es que parlamentarios de la derecha miembros de las comisiones económicas se reunieron con Bonilla en su oficina o pidieron proyectos en la UNGRD. La funcionaria que llevaba los mensajes de Carrasquilla a los congresistas, es la misma que acusa a Bonilla y también está vez llevaba mensajes a los congresistas”, señaló el presidente Petro en parte de un extenso mensaje que compartió durante la noche de ayer viernes, 19 de diciembre.