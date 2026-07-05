¿El sol es bueno o malo? Duro comentario del doctor Jorge Bayter dio de qué hablar

En una entrevista concedida al programa Sin Filtro, de la Revista SEMANA, el médico Jorge Enrique Bayter Marín expuso su postura respecto a la exposición al sol y el uso de protectores dermatológicos.

La charla más directa y Sin Filtro con el doctor Jorge Bayter

El especialista planteó una visión contraria a los manuales médicos tradicionales al señalar que el distanciamiento de la radiación solar afecta el sistema inmunológico. Durante el diálogo, el profesional vinculó el uso constante de filtros químicos con el incremento de consultas por patologías autoinmunes.

“No quería ver más muertos”: el doctor Jorge Bayter hizo confesión y habló sobre su padre

Ante el interrogante sobre los riesgos de la exposición solar, el doctor Bayter afirmó: “Alguien estableció que el sol da cáncer y eso fue un negocio hermoso, tanto que tenemos ocho mil millones de personas echándose bloqueador dos veces al día”.

El médico sostuvo que el ser humano es la única especie que decidió evitar la luz del día, a pesar de que esta comanda las hormonas y funciona como el regulador del sistema inmune.

Citas sobre la síntesis de vitamina D y el melanoma

El entrevistado relató que suspendió el uso de protectores cutáneos hace siete años como parte de su rutina de salud personal. El doctor Bayter explicó: “yo tomo el sol como mi perrita, ella sale al balcón y a mediodía toma el sol más fuerte solo por 30 minutos para producir gratis vitamina D”.

Según su criterio, los índices de melanoma registran comportamientos particulares en regiones europeas como Finlandia y Noruega, donde la presencia de radiación solar es baja durante el año.

Al detallar el funcionamiento biológico de la piel ante los rayos ultravioleta, el especialista precisó que las franjas horarias habituales de la mañana o la tarde no cumplen la misma función metabólica.

El doctor Bayter aclaró: “no sirve el sol de las 9:00 de la mañana ni el de las 4:00 de la tarde; para producir vitamina D la piel necesita recibir el rayo ultravioleta del mediodía”. El médico argumentó que este compuesto es un factor esencial en miles de reacciones del organismo.

Doctor Bayter médico y cirujano Colombiano Bogota mayo 20 del 2026 Foto Guillermo Torres - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Doctor Bayter médico y cirujano Colombiano Bogota mayo 20 del 2026 Foto Guillermo Torres - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Mecanismos de control y retiros del mercado

El profesional cuestionó que los bloqueadores comerciales alteren la percepción térmica del cuerpo, provocando que las personas permanezcan más tiempo del debido bajo el sol.

El doctor Bayter especificó: “sin bloqueador, tomo 30 minutos de sol, siento el cuerpo caliente y me retiro; el bloqueador en cambio te permite durar cuatro horas en la playa y hacer sobreexposición”. A causa de estas afirmaciones, el médico indicó que ha recibido objeciones públicas por parte de asociaciones de dermatología en Colombia.

Finalmente, el entrevistado fundamentó sus críticas hacia los componentes de la industria cosmética citando reportes de control sanitario en el plano internacional.

El doctor Bayter concluyó: “En el año 2022, en Estados Unidos se retiraron 22 marcas de bloqueador de las más importantes del mundo porque tenían benceno, el cual es cancerígeno”. El especialista sugirió realizar actividades cotidianas al aire libre, como almorzar en el exterior, para aprovechar los beneficios de la luz natural.

Vea la entrevista completa