“Salvé a todo el mundo menos a mi papá”: el doloroso drama que alejó al Doctor Bayter de la medicina tradicional

En una reciente entrevista concedida al pódcast Sin Filtro de Revista Semana, el médico especialista Jorge Enrique Bayter Marín compartió pasajes inéditos de su trayectoria profesional y el impacto personal que supuso el fallecimiento de su padre.

El reconocido creador de contenido digital, detalló cómo la pérdida de su papá y el desgaste emocional de la práctica clínica lo impulsaron a abandonar la medicina para enfocar sus esfuerzos en la prevención metabólica.

“Está temblando”: el angustioso momento en vivo de Luis Carlos Vélez durante sismos en Venezuela

Graduado como médico cirujano de la Universidad de Caldas, con especializaciones en anestesiología y medicina crítica, Bayter Marín construyó gran parte de su carrera en la atención de pacientes de alta complejidad. Sin embargo, su perspectiva dio un giro drástico tras la muerte de su padre, un evento que calificó como su “primer gran choque” profesional y personal.

Durante el diálogo en Sin Filtro, el especialista expresó la frustración que le generó no haber podido aplicar sus conocimientos en su entorno más cercano:

“Yo trabajé en cuidado intensivo desde el año 1994 a 2012. Ya llevaba 18 años trabajando y pensé: salvé a todo el mundo menos a mi papá. Sí, fue muy duro porque era un hombre bueno, pero eso sí, comía súper mal. Murió por la boca. Todos los peces mueren por la boca y todos los humanos morimos por la boca”.

Doctor Bayter médico y cirujano Colombiano Bogota mayo 20 del 2026 Foto Guillermo Torres - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Este suceso coincidió con un profundo agotamiento ante la alta tasa de mortalidad que caracteriza a las áreas de cuidados intensivos. Según las declaraciones del médico, entre los años 2012 y 2013 tomó la decisión de apartarse de estas unidades en Bucaramanga tras haber firmado, según sus registros personales, 1.023 certificados de defunción. “Estaba mamado de ver gente morir y de firmar certificados”, puntualizó, describiendo de forma directa.

Tras su retiro de las UCI, Bayter cofundó una clínica de cirugía plástica y comenzó a estructurar lo que hoy se conoce como su enfoque de “sanación del metabolismo”. A partir de sus observaciones en unidades de cuidado intensivo dedicadas exclusivamente a patologías cardiovasculares, el médico formuló sus hipótesis sobre la relación entre la alimentación y los eventos coronarios.

En el pódcast, el profesional expuso una controvertida teoría sobre cómo afecta un infarto a personas delgadas en comparación con personas con sobrepeso:

“Descubrí que el infarto no perdona ni al delgado ni al gordo, lo mata por igual. Todo lo contrario, el flaco cuando le da el primer infarto se muere más rápido que el gordo, porque el flaco no le para bolas a los síntomas (...). En cambio, el gordo ha desarrollado más vasos comunicantes que hacen que si una arteria se tapa, otras puedan tomar el control del corazón”.

Asimismo, el especialista afirmó que, de acuerdo con su experiencia clínica, el 100% de los pacientes que atendió por infartos presentaban una relación directa con el consumo excesivo de carbohidratos y la resistencia a la insulina.

Estas observaciones llevaron a Bayter a consolidar una robusta comunidad digital en plataformas como YouTube, promoviendo el denominado método DKP (Dieta Keto Perfecta). Este modelo nutricional se caracteriza por ser un régimen cetogénico estricto, con un alto aporte de grasas y la exclusión casi total de carbohidratos, restringiendo incluso el consumo de frutas y legumbres.

En ruinas: así quedaron las instalaciones de Noticias Caracol tras el devastador terremoto en Venezuela

Si bien la marca personal del “Doctor Bayter” cuenta con un respaldo masivo de seguidores que defienden sus postulados preventivos, sus recomendaciones también han generado debate en sectores de la comunidad médica e institucional.

Diversas asociaciones de nutrición y cardiología a nivel internacional suelen enfatizar la importancia de dietas balanceadas y advierten que la restricción extrema de grupos alimenticios como las frutas debe ser evaluada de manera estrictamente individual y bajo supervisión médica directa.