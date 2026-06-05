Procurador Gregorio Eljach advierte que “la desinformación es el principal riesgo” de la segunda vuelta presidencial

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a toda la ciudadanía “a no dejarse llevar por contenidos malintencionados”. Lo hizo durante la octava sesión del Plan Democracia, este viernes 5 de junio.

Este es el tarjetón electoral para la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio

Por eso, convocó a los gobernadores del país y al presidente de Asocapitales a revisar las condiciones del proceso electoral en cada territorio.

En esa misma medida, el funcionario señaló que, al ser la amenaza principal, desde la Procuraduría “se están tomando acciones inmediatas y actualmente se adelantan labores de seguimiento en todo el territorio nacional”.

Elecciones presidenciales de 2026, votaciones en Corferias. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Eljach Pacheco resaltó que “las condiciones institucionales están dispuestas”, igual que las de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública y la Misión de Observación Electoral (MOE).

El llamado a toda la ciudadanía es “a no dejarse llevar por contenidos malintencionados, acudir libremente a las urnas el 21 de junio y respetar los resultados que allí se expresen (…) para que prevalezca la institucionalidad democrática del país”.