Elecciones

Elecciones 2026: Procuraduría adelanta 38 investigaciones por participación indebida en política

La cifra fue confirmada por el procurador general, Gregorio Eljach.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 3:40 p. m.
El próximo 8 de marzo se celebrarán las elecciones parlamentarias en Colombia.
El próximo 8 de marzo se celebrarán las elecciones parlamentarias en Colombia. Foto: Semana

Este martes 3 de marzo, el procurador general, Gregorio Eljach, confirmó que a la fecha el organismo de control adelanta 38 investigaciones por participación indebida en política.

Procurador general responde a la narrativa que busca poner en duda el papel de la Registraduría en las elecciones

“Tenemos unos procesos en curso. Un total de 38″, explicó el procurador general en una rueda de prensa tras salir del evento ‘Garantías electorales, un diálogo de las regiones’, convocado por la Contraloría General en la sede de la Universidad Javeriana, en Bogotá.

El jefe del Ministerio Público no entregó más detalles de las indagaciones, pero aseveró que se conocerán prontamente los resultados.

“En el transcurso de estos días se sabrán las medidas cautelares a implementar por parte de la Procuraduría (…). Y al final de un debido proceso, con garantía de la defensa, se sabrá el resultado final. Por ahora no puedo anticipar más información porque eso está sometido a reserva”.

Bogotá

Caos en la Autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

Nación

Mujer lanzó un químico a una vigilante que no la dejó colar en Transmilenio en Soacha. Fue capturada

Nación

Procuraduría realizó visita técnica a la Aeronáutica Civil por temas de infraestructura y mantenimiento en los aeropuertos

Cartagena

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

Bogotá

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

Estados Unidos

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

Nación

Armada intercepta narcolancha en el Pacífico con dos toneladas de marihuana

Nación

¿Se siente solo? Llame a estas líneas para recibir atención sobre salud mental

Confidenciales

Elecciones 2026: congelan ‘softwares’ de preconteo, escrutinio y digitalización del E-14

Mejor Colombia

¿Todo listo para las elecciones del 8 de marzo? El registrador nacional invita a confiar en las instituciones

El pasado 27 de febrero, el organismo de control alertó por el posible uso de las instalaciones del Conservatorio de Música del Tolima con fines electorales.

Roy Barreras destapa sus cartas y anuncia entre quiénes estaría su fórmula vicepresidencial: son mujeres, periodistas y políticas

Por esto, se le solicitó al rector, James Enrique Fernández Córdoba, un requerimiento preventivo sobre el cumplimiento de las prohibiciones en participación política y el manejo de bienes públicos.

“El ente de control pidió a Fernández Córdoba abstenerse de llevar a cabo actividades proselitistas, velar por la neutralidad, implementar controles internos y capacitar al personal a su cargo para evitar que los recursos estatales, reportados públicamente como utilizados por un candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026, resulten comprometidos con un uso inadecuado de bienes públicos”, señaló el Ministerio Público.

Respeto a las instituciones

Este martes, el procurador general volvió a hacer un llamado al respeto de las instituciones. Esto debido a la narrativa que se ha venido forjando en algunos sectores políticos y sociales que cuestionan el papel de la Registraduría de cara a las elecciones a Congreso y Presidencia.

Elecciones 2026: más votantes, mayor logística y nuevos retos para la organización electoral

“Eso es lo que hay que respetar, y respetarlo no es esperar hasta que llegue el día del preconteo, el día del escrutinio; respetar es no descalificarla, respetar es no cuestionarla, respetar es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba, y después, cuando se le reclama, se dice que no son meras opiniones, pues hasta para opinar hay que tener cuidado, porque el órgano electoral en Colombia también lo vamos a hacer respetar”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que salga a votar y denuncie cualquier tipo de irregularidad en el desarrollo de los comicios.

YouTube video OjdfTO5oShQ thumbnail

“Por eso hay que hacer respetar los resultados que digan las urnas, y eso se respeta yendo a votar, se garantiza yendo a votar, vigilando con los testigos electorales, con la organización electoral completa, con los organismos de control y especialmente con la fe puesta en que Colombia va a regresar a la tranquilidad y a unos mandos en todas las ramas del poder que van a estar enderezados al fortalecimiento y al crecimiento institucional de Colombia y no a intentar apagarlos, opacarlos, erosionarlos o seguirlo descalificando”, dijo el procurador.

Más de Nación

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 66,64% de avance al 14 de noviembre de 2025.

Caos en la Autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

TransMilenio se pronunció por este hecho.

Mujer lanzó un químico a una vigilante que no la dejó colar en Transmilenio en Soacha. Fue capturada

La Procuraduría realizó una visita técnica en la Aerocivil.

Procuraduría realizó visita técnica a la Aeronáutica Civil por temas de infraestructura y mantenimiento en los aeropuertos

Muere mujer mientras hacía ejercicio en Cartagena.

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

La deportista colombiana Nicolth Hernandez-Lucero fue detenida por el ICE - Instagram (@Nicolth_Lucero)

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

La imagen de la narcolancha fue publicada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

Armada intercepta narcolancha en el Pacífico con dos toneladas de marihuana

Los procesos de deportación pueden agravar cuadros de ansiedad y crisis emocionales en personas vulnerables.

¿Se siente solo? Llame a estas líneas para recibir atención sobre salud mental

El detalle cuida la vida de los ciudadanos.

Cuidado con su fachada: este es el detalle que debe cambiar para evitar ser procesado

Reportan tormenta eléctrica sobre Medellín.

Un fuerte aguacero con vientos extremos y tormenta eléctrica cae este martes sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá

Noticias Destacadas