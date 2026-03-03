Elecciones 2026: Procuraduría adelanta 38 investigaciones por participación indebida en política

Este martes 3 de marzo, el procurador general, Gregorio Eljach, confirmó que a la fecha el organismo de control adelanta 38 investigaciones por participación indebida en política.

“Tenemos unos procesos en curso. Un total de 38″, explicó el procurador general en una rueda de prensa tras salir del evento ‘Garantías electorales, un diálogo de las regiones’, convocado por la Contraloría General en la sede de la Universidad Javeriana, en Bogotá.

El jefe del Ministerio Público no entregó más detalles de las indagaciones, pero aseveró que se conocerán prontamente los resultados.

“En el transcurso de estos días se sabrán las medidas cautelares a implementar por parte de la Procuraduría (…). Y al final de un debido proceso, con garantía de la defensa, se sabrá el resultado final. Por ahora no puedo anticipar más información porque eso está sometido a reserva”.

El pasado 27 de febrero, el organismo de control alertó por el posible uso de las instalaciones del Conservatorio de Música del Tolima con fines electorales.

Por esto, se le solicitó al rector, James Enrique Fernández Córdoba, un requerimiento preventivo sobre el cumplimiento de las prohibiciones en participación política y el manejo de bienes públicos.

“El ente de control pidió a Fernández Córdoba abstenerse de llevar a cabo actividades proselitistas, velar por la neutralidad, implementar controles internos y capacitar al personal a su cargo para evitar que los recursos estatales, reportados públicamente como utilizados por un candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026, resulten comprometidos con un uso inadecuado de bienes públicos”, señaló el Ministerio Público.

Respeto a las instituciones

Este martes, el procurador general volvió a hacer un llamado al respeto de las instituciones. Esto debido a la narrativa que se ha venido forjando en algunos sectores políticos y sociales que cuestionan el papel de la Registraduría de cara a las elecciones a Congreso y Presidencia.

“Eso es lo que hay que respetar, y respetarlo no es esperar hasta que llegue el día del preconteo, el día del escrutinio; respetar es no descalificarla, respetar es no cuestionarla, respetar es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba, y después, cuando se le reclama, se dice que no son meras opiniones, pues hasta para opinar hay que tener cuidado, porque el órgano electoral en Colombia también lo vamos a hacer respetar”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que salga a votar y denuncie cualquier tipo de irregularidad en el desarrollo de los comicios.

“Por eso hay que hacer respetar los resultados que digan las urnas, y eso se respeta yendo a votar, se garantiza yendo a votar, vigilando con los testigos electorales, con la organización electoral completa, con los organismos de control y especialmente con la fe puesta en que Colombia va a regresar a la tranquilidad y a unos mandos en todas las ramas del poder que van a estar enderezados al fortalecimiento y al crecimiento institucional de Colombia y no a intentar apagarlos, opacarlos, erosionarlos o seguirlo descalificando”, dijo el procurador.