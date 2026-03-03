El candidato presidencial Roy Barreras destapó el abanico de mujeres entre quienes, según él, podría estar su fórmula vicepresidencial.

Divulgó sus nombres en su cuenta oficial de X y les pidió a sus seguidores que escogieran la fórmula de su preferencia. Lo hace en caso de que el presidente Gustavo Petro no acepte convertirse en su fórmula vicepresidencial, un hecho casi improbable porque el jefe de Estado ha dicho abiertamente que no votará la consulta presidencial del 8 de marzo.

“En el caso de que Gustavo Petro no pueda ser mi vicepresidente, quiero proponer estos cuatro nombres de mujeres progresistas. Me gustaría que alguna de ellas fuera mi fórmula vicepresidencial. Ustedes, el pueblo colombiano, decide”, escribió Barreras.

El primer nombre es el de la senadora de la Colombia Humana, Gloria Flórez, una política cercana al presidente Gustavo Petro, quien abiertamente hace campaña en favor de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico. Se desconoce si Barreras consultó a Flórez porque ella no oculta su simpatía con Cepeda.

Si Flórez acepta, Roy Barreras podría conseguir con ella el voto de la izquierda radical y el petrismo que hoy marcó distancia de su candidatura.

Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico. Foto: Bernardo Peña/El País

La segunda candidata vicepresidencial que expone Barreras es Adelina Covo, una política colombiana, suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, y cercana al presidente Petro.

Covo, quien hace parte del Pacto Histórico, fue la primera en desobedecer a su coalición y anunciar abiertamente que votaría en la consulta del Frente por la Vida, celebrada este 8 de marzo, por Roy Barreras.

Adelina Covo y Roy Barreras. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

“Como miembro del Pacto Histórico, voté en octubre por Iván Cepeda. Lo estaba apoyando e iba a votar por él en la consulta de marzo hasta que llegó la infame decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero, amigos, lo único que no podemos hacer es dejar el espacio libre. ¿O quieren que el uribismo gane la presidencia? Yo no lo quiero. Por eso, tenemos que votar la consulta de marzo e invitar a nuestros amigos para que voten. Yo voy por Roy, y los invito a que nos acompañen”, dijo Covo en un video.

Las otras dos candidatas son las periodistas María Jimena Duzán y Patricia Lara.

Se desconoce si la votación en redes sociales sea determinante, pero más allá de los nombres que ventiló el candidato, Roy Barreras tendrá que primero medirse en las urnas el próximo 8 de marzo y ganarle al exalcalde Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida.

Daniel Quintero y Roy Barreras. Foto: Semana

Posteriormente, tendrá que buscar acercamientos con la izquierda. O acordar un mecanismo que les permita llegar unidos a la primera vuelta presidencial.

Barreras ha sido reiterativo en que quien gane será el candidato que logre obtener los votos de la izquierda, centroizquierda y el centro, tal como ocurrió con Gustavo Petro en las elecciones de 2022.

El problema para el exembajador de Colombia en Reino Unido es que hoy su relación con la izquierda o el petrismo no es la mejor porque esa corriente política cerró filas alrededor del nombre de Iván Cepeda.