Roy Barreras alertó que recibió información de la Policía sobre una “advertencia de asesinato” en su contra: este es el mensaje

A pocos días de que se realiceN en el país las elecciones de 8 de marzo, en donde los ciudadanos definirán en las urnas los nuevos integrantes del Congreso y las consultas presidenciales, se conoció una alerta que reveló el candidato presidencial Roy Barreras.

El exsenador, a través de su cuenta de X, dio a conocer que recibió una información que le entregó la Policía Nacional, en la que le advierte sobre un plan “asesinato” en su contra.

“AGRADEZCO A LA POLICÍA NACIONAL QUE ME HA INFORMADO DE UNA ADVERTENCIA DE ASESINATO EN MI CONTRA. Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automáticode Despacho y dijo que quería advertir que: ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, expresó el candidato presidencial.

Y manifestó en el mensaje: “Acabo de poner la denuncia respectiva. Cuando empecé esta campaña sabía que había que correr riesgos pero Colombia vale la pena! No suspenderé ninguna de mis actividades incluyendo las actividades masivas”.

“Confío en la Policía Nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley y recuperar la seguridad y el control del territorio”, recalcó el exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido.

Entre tanto, ese no es el único hecho que ha llamado la atención de las autoridades en esta época electoral, ya que este jueves, 26 de febrero, se conocieron detalles de la aparición de una mujer armada, con droga tusi en su poder, con audífonos, a cuatro metros de la tarima donde la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia estaba en un acto de campaña, acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, en el acto de campaña adelantado en Honda (Tolima) y en el que fue detenida una mujer armada en medio del público Foto: Fotos suministradas por el Centro Democrático

Sobre ese episodio, el Partido Centro Democrático expidió un comunicado: “El Partido Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia Presidente expresan su preocupación por la presencia de una mujer armada, durante un acto político en el que la candidata estaba acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la comunidad en el Parque José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima)”.

“Agradecemos la oportuna reacción de la Policía Nacional que la identificó y la capturó. Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”, afirmó esa colectividad.

Por último expresó: “Una vez más, exigimos al Gobierno plenas garantías para el ejercicio democrático y electoral, así como las condiciones necesarias para que nuestras actividades políticas se desarrollen en un ambiente de respeto, tranquilidad y estricto apego a la legalidad”.