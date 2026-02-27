Confidenciales

Procuraduría hace un fuerte llamado a no usar bienes públicos con fines políticos: habría un caso en Tolima

La entidad encendió las alarmas en todo el país por este caso.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 7:25 a. m.
Procuraduría General de la Nación está atenta a las campañas políticas.
Procuraduría General de la Nación está atenta a las campañas políticas. Foto: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer por medio de un comunicado que, por el posible uso de las instalaciones del Conservatorio de Música del Tolima con fines electorales, le pidieron al rector, James Enrique Fernández Córdoba, un requerimiento preventivo sobre el cumplimiento de las prohibiciones en participación política y el manejo de bienes públicos.

Se conoce la imagen tras liberación del candidato al Senado, Andrés Fernando Vásquez Vargas

“El ente de control pidió a Fernández Córdoba abstenerse de llevar a cabo actividades proselitistas, velar por la neutralidad, implementar controles internos y capacitar al personal a su cargo para evitar que los recursos estatales, reportados públicamente como utilizados por un candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026, resulten comprometidos con un uso inadecuado de bienes públicos”, sostuvo la entidad.

Además, en el marco de su función anticipatoria, la entidad disciplinaria también solicitó al rector garantizar la imparcialidad que deben tener los servidores públicos.

Más de Confidenciales

Tomás Uribe y Jerónimo Uribe

Reviven propuesta para que uno de los hijos de Álvaro Uribe sea fórmula vicepresidencial

Ya se encuentra disponible en Amazon “¡Merezco! Pedagogía Familiar Sistémica”

El autor colombiano Ricardo Cortés Reyes publicó su libro ‘¡Merezco! Pedagogía Familiar Sistémica’

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

¿Quiénes son los nuevos 18 conjueces de la Corte Constitucional?

Mauricio Lizcano oficializará su aspiración como candidato a la Presidencia, inscribió mediante una coalición entre el grupo significativo de ciudadanos ‘Firme con Lizcano Colombianísmo’ en la Registraduría.

Mauricio Lizcano oficializa su candidatura presidencial y anuncia que competirá en primera vuelta: “Vamos a acabar con los extremos”

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio

Proyecto de ley que propone eliminar el IVA ya tiene ponencia positiva y comenzará su debate en la Cámara de Representantes

Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento.

Representante Julio César Triana propone que maquinaria amarilla incautada pueda llegar a municipios de sexta categoría

El jugador Dayro Moreno.

Dayro Moreno dejó de lado la pelota y reveló por quién votará en las elecciones presidenciales

Leonardo Rico.

Leonardo Rico propone endurecer penas para quienes atenten contra ciclistas en las vías y cometan delitos de violencia de género

Panorámica de Barranquilla y Roy Barreras.

El evento de mujeres con el que Roy Barreras busca cerrar su campaña en Barranquilla

Noticias Destacadas