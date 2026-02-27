La Procuraduría General de la Nación dio a conocer por medio de un comunicado que, por el posible uso de las instalaciones del Conservatorio de Música del Tolima con fines electorales, le pidieron al rector, James Enrique Fernández Córdoba, un requerimiento preventivo sobre el cumplimiento de las prohibiciones en participación política y el manejo de bienes públicos.

“El ente de control pidió a Fernández Córdoba abstenerse de llevar a cabo actividades proselitistas, velar por la neutralidad, implementar controles internos y capacitar al personal a su cargo para evitar que los recursos estatales, reportados públicamente como utilizados por un candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026, resulten comprometidos con un uso inadecuado de bienes públicos”, sostuvo la entidad.

Además, en el marco de su función anticipatoria, la entidad disciplinaria también solicitó al rector garantizar la imparcialidad que deben tener los servidores públicos.