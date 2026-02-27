El candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Fernando Vásquez, quedó en libertad la noche de este jueves, 26 de febrero, tras haber sido retenido por personas armadas en Pelaya, Cesar. Se conoció la primera imagen después de reencontrarse con sus seres queridos.

La fotografía, conocida por SEMANA, muestra al dirigente visiblemente afectado, abrazado por un familiar, mientras un uniformado de la Policía Nacional permanece a su lado brindándole seguridad.

El aspirante al Congreso entregará en las próximas horas una versión ampliada a las autoridades sobre qué fue lo que le pasó. Foto: API

“De acuerdo con la información aportada por la víctima, señala que fue retenido por un sujeto a bordo de una motocicleta y llevado, al parecer, a una residencia desconocida en el área urbana de Pelaya”, dice el informe policial conocido por esta revista.

Al parecer, esta retención se dio por un proceso que lleva el candidato al Senado por temas relacionados con derechos de autor con una reconocida empresa de Colombia.

“Es importante indicar que los captores no se identificaron como miembros de alguna organización criminal con incidencia en la zona”, señaló el escrito.

Andrés Vázquez, candidato el Senado que estaba desaparecido. Foto: API

Asimismo, indicaron que tras su aparición lo trasladaron hasta Aguachica, Cesar, con el fin de poder ampliar la denuncia y esclarecer qué fue lo que verdaderamente ocurrió.

“La víctima será trasladada a las instalaciones de Aguachica para tomar formalmente la entrevista, teniendo en cuenta que manifiesta querer trasladarse de inmediato para la ciudad de Bucaramanga”, finalizó.

Pese a la versión del candidato al Senado, las autoridades judiciales en el departamento del Cesar avanzan con las investigaciones correspondientes para descartar que esta retención no se haya registrado por las labores de política que Vásquez realizaba en el Cesar.

En esta zona del departamento delinque el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y bandas criminales dedicadas al narcotráfico, los que imponen sus propias reglas, y quien las incumpla debe someterse a sus sanciones.