Alcalde Galán celebra los 488 años de Bogotá con un llamado a construir una ciudad con más oportunidades y menos desigualdad

En el inicio de la conmemoración de los 488 años de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán aprovechó la celebración para destacar los avances de la ciudad y plantear los desafíos que, según dijo, aún persisten para reducir las brechas sociales y ampliar las oportunidades para todos los ciudadanos.

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Durante un acto realizado junto al Idipron en la Torre Colpatria, el mandatario distrital afirmó que la capital vive un momento de transformación que va más allá de las grandes obras de infraestructura y que debe reflejarse también en mejores condiciones de vida para los habitantes.

“Hoy Bogotá está de cumpleaños. Y a sus 488 años esta es una ciudad que mira al futuro con ilusión y con orgullo”, expresó Galán. Agregó que ser bogotano significa mucho más que disfrutar de espacios emblemáticos como la ciclovía o Monserrate. “Es soñar con una casa digna, es poder tener una comida caliente, es tener acceso a servicios de salud”, afirmó.

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El alcalde Carlos Fernando Galán. Foto: Alcaldía de Bogotá

El alcalde sostuvo que una de las principales apuestas de su administración es garantizar que el origen o el barrio donde nace una persona no defina las oportunidades que tendrá a lo largo de su vida.

En ese sentido, destacó el trabajo que realiza el Idipron con jóvenes en condición de vulnerabilidad, a quienes calificó como un ejemplo de resiliencia y esperanza para la ciudad.

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Galán también aseguró que Bogotá “se está transformando hoy como nunca antes, tal vez en su historia”, al mencionar proyectos como la construcción de la primera línea del metro y otras obras de infraestructura.

Sin embargo, enfatizó que el cambio también debe reflejarse en políticas para combatir el hambre, mejorar el acceso a la salud y ampliar las oportunidades educativas.

Bogotá está de cumpleaños. Foto: Alcaldía de Bogotá

Como ejemplo, señaló que en 2025 la ciudad alcanzó el nivel más alto de tránsito de estudiantes hacia la educación superior, aunque reconoció que todavía es necesario aumentar esa cobertura para que más jóvenes continúen su formación.

Finalmente, el mandatario invitó a los bogotanos a celebrar el aniversario de la capital con optimismo y aseguró que la ciudad tiene “mucho más futuro que pasado”. “Qué privilegio y qué orgullo es poder llamarte mi ciudad”, concluyó.