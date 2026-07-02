Nuevo reporte de muertos por terremotos en Venezuela. “Nadie va a fosa común”, dijo Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio una rueda de prensa este jueves 2 de junio, a más de una semana de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país, provocando una gran destrucción, especialmente en zonas como la capital Caracas y en La Guaira.

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La mandataria encargada reveló que al menos 2.595 personas han muerto y elevó la cifra de heridos a 12.400.

El gobierno venezolano no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, pero Naciones Unidas estimó que pueden llegar a 50.000, una aproximación que ha generado discución.

Delcy Rodríguez también aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados. “Yo de entrada dije: nadie va a fosa común”, declaró en rueda de prensa. “Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)”, explicó, “o por fotografía” y, “en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”.

Delcy Rodríguez y los terremotos en Venezuela. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images y AFP

Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe, ante las críticas de la población y de la prensa. Se pueden “contar las horas” desde el momento de los terremotos y cuando se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales.

“En las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas había 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 19.000”, insistió.

El gobierno calcula que casi 200 edificios colapsaron completamente durante el movimiento telúrico que azotó al país la semana pasada. Mientras tanto, estimaciones hechas por la Nasa indican que 58.000 edificaciones pueden haber sido afectadas en Venezuela.

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También durante una rueda de prensa, la mandataria señaló que su administración mantiene comunicación con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, organismos que ya manifestaron su disposición a brindar apoyo mediante recursos no reembolsables para las labores de recuperación.

Asimismo, indicó que ambas entidades han puesto a disposición de Venezuela distintas líneas de financiamiento.

Rescatistas en La Guaira. Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

Anteriormente, entre las ayudas internacionales se destacó que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas lanzó el martes un llamamiento inicial de 50 millones de dólares para alimentar durante tres meses a unas 500.000 personas en Venezuela.

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