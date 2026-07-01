Desde EE. UU. piden la captura de Diosdado Cabello tras los terremotos en Venezuela: “Deberíamos capturar a este matón”

En medio de la tragedia que enluta a Venezuela, tras los terremotos que tuvieron lugar el pasado 24 de junio, que hasta el momento deja más de 2.000 muertos, algunas voces de legisladores enviaron un contundente mensaje.

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Se trata de los republicanos más destacados de la política estadounidense, quienes enviaron sendos mensajes contra Diosdado Cabello, quien ejerce como ministro del Interior y de Justicia de Venezuela.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, por ejemplo, lanzó fuertes señalamientos contra Cabello luego de que se difundieran videos en los que se observa un tenso enfrentamiento con miembros de brigadas internacionales de rescate que participan en las labores de emergencia en La Guaira.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, conversa junto al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, tras la firma de la ley de amnistía en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 19 de febrero de 2026. Foto: AFP

“Únicamente un delincuente impediría que los equipos de salvamento lleguen hasta las personas que permanecen atrapadas entre los escombros. Y eso es precisamente lo que representa Diosdado Cabello”, expresó la parlamentaria.

Asimismo, Salazar manifestó que las autoridades venezolanas deben facilitar el acceso de toda la ayuda humanitaria procedente del exterior y permitir que los especialistas desarrollen las tareas para las que fueron desplegados.

Otro de los legisladores que se pronunció fue Carlos Giménez, el congresista republicano que se ha catalogado por ejercer presión en Washington contra el régimen de Nicolás Maduro y el ahora gobierno interino de Delcy Rodríguez.

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Giménez se manifestó sobre el tema y afirmó que, mientras la Casa Blanca refuerza sus esfuerzos para brindar asistencia a las comunidades afectadas, Diosdado Cabello estaría entorpeciendo el ingreso de la ayuda humanitaria.

“Mientras Estados Unidos aumenta su presencia en Venezuela, deberíamos capturar al matón de Diosdado Cabello y llevarlo ante la justicia. Está obstaculizando la ayuda para los afectados del terremoto”, escribió.

Exijo la entrega inmediata de Diosdado Cabello ante la justicia estadounidense. Este matón debe pagar por sus crímenes de lesa humanidad y dejar de obstaculizar el proceso de rescate. 🇻🇪 pic.twitter.com/uOlBfSmymp — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) June 29, 2026

Otra de las voces cercanas al presidente Donald Trump, el senador Rick Scott, también se refirió al papel de Diosdado Cabello en la gestión humanitaria estatal en medio de la tragedia.

“Es crucial que toda la ayuda humanitaria y los recursos permanezcan bajo la supervisión de Estados Unidos. Ni un solo centavo debe ir a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello o cualquier parte de su brutal y corrupto régimen”, dijo Scott.

“Los trabajadores de rescate de EE. UU. e internacionales necesitan poder hacer su trabajo en Venezuela sin interferencias”, agregó.

“Cualquiera que se interponga en eso, incluido Diosdado Cabello, será considerado responsable y enfrentará consecuencias. Esta es la última persona que necesita estar dando las órdenes”, dijo el legislador.

Es hora de que Diosdado Cabello sea extraditado desde Venezuela para enfrentar la justicia por sus crímenes. pic.twitter.com/jM1jG4Ej2M — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) June 30, 2026

Otro congresista que también se pronunció sobre Diosdado Cabello fue Mario Diaz-Balar, quien dijo que es hora de que el líder chavista “sea extraditado desde Venezuela para enfrentar la justicia por sus crímenes”.