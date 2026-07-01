Las viviendas sociales de Hugo Chávez se desplomaron tras los terremotos: expertos ya habían advertido fallas

El doble terremoto que sacudió a Venezuela dejó inhabitable uno de los mayores complejos habitacionales construidos durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira, el estado que concentró la mayor destrucción, constató AFP.

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Los dos sismos, registrados con menos de un minuto de diferencia el pasado miércoles, han dejado cerca de 2.000 fallecidos y un panorama de devastación, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas que se convirtió en el epicentro de la tragedia.

Desde la emergencia, Jenny Contreras, de 28 años, duerme junto a su esposo y su hijo de cuatro años sobre un colchón instalado en la calle. Los movimientos telúricos dañaron gravemente el edificio donde vivía y la obligaron a abandonar su hogar.

Contreras residía en uno de los 3.400 apartamentos que conforman los 192 edificios del Urbanismo Hugo Chávez, ubicado en el sector de Catia La Mar. Alcanzó a rescatar algunas pertenencias antes de que la estructura continuara cediendo por las constantes réplicas y las autoridades prohibieran el ingreso de los residentes.

Se estima que cerca de 60.000 edificios fueron dañados o destruidos durante los terremotos. Foto: Satellite image ©2026 Vantor vi

Las autoridades ordenaron desalojar a los habitantes del complejo habitacional y anunciaron su traslado a un refugio en Caracas.

“La mayoría de los que están hacia las últimas partes de la urbanización, todos fueron derrumbados”, indicó Contreras.

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El desastre provocó el colapso de cientos de edificaciones. Según las autoridades, al menos 189 inmuebles se desplomaron por completo, principalmente en Caracas y La Guaira.

Muchos edificios presentan profundas grietas, cedieron en sus bases y permanecen inclinados, al borde del colapso. En varias estructuras quedaron expuestas vigas, tablas de madera y capas de espuma de poliuretano.

“Menos a un refugio”

Algunos residentes aseguraron que, además de la fuerza del terremoto, las explosiones de bombonas de gas doméstico contribuyeron al colapso de varios edificios.

Entre los escombros de una de las viviendas sobresalía la mano inflamada de una persona fallecida cuyo cuerpo aún no había sido recuperado.

“Definitivamente, toda la urbanización sería inhabilitada. Toda la urbanización en su futuro va a desaparecer porque todos quedaron en muy mal estado”, dijo Contreras.

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Especialistas habían advertido desde hace años sobre el deterioro prematuro, la aparición de grietas y otros problemas estructurales en varias edificaciones construidas bajo la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela también ha alertado en distintos informes sobre la vulnerabilidad de estos complejos y la escasa información disponible acerca de los estudios de suelo realizados antes de su construcción.

Muchos residentes permanecen a las afueras de sus viviendas con las pocas pertenencias que lograron rescatar, mientras esperan una respuesta de las autoridades. Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

“Las otras zonas más afectadas fueron la 1 y la 3. Allá arriba. De aquel lado ya todo eso se cayó. Se hundieron. Y hay muchos muertos”, afirmó Dayana Lean, comerciante de 51 años.

Lean aseguró que no quiere ser trasladada a un refugio y pidió a las autoridades “el milagro de reubicación a apartamentos, así sea en otros estados”.

“Para donde sea, pero menos a un refugio. Para refugiados, nos quedamos aquí, nos cuidamos”, señaló.

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Frente a los edificios destruidos, decenas de familias acomodaron colchones, lavadoras, muebles y otros enseres que lograron rescatar antes de abandonar sus viviendas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el domingo la creación de “campamentos transitorios” para albergar a quienes perdieron sus hogares. También informó que el Gobierno proyecta desarrollar nuevos planes de vivienda “en un lapso muy corto”.

“¿Vamos a ir a un refugio?”, pregunta Sandra Racure, de 47 años, quien ha vivido en este complejo durante los últimos 13 años. Si todavía “hay refugiados” de desastres naturales ocurridos años atrás, lamentó, teme que la situación vuelva a repetirse.

*Con información de AFP.