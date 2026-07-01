Cuatro policías venezolanos fueron detenidos por presuntamente cometer robos en una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que sacudió al vecino país el pasado 24 de junio.

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El Ministerio de Justicia anunció la captura de los uniformados a través de redes sociales, luego de que se viralizaran varios videos en los que habitantes de La Guaira los confrontaban por, supuestamente, apropiarse de objetos de valor recuperados entre los escombros.

En las grabaciones, registradas en el conjunto Residencias Vallarta, se observa a decenas de personas rodeando a los agentes y recriminándoles su comportamiento. “Lambucio”, “No tienen sentimientos”, “Hijos de puta” y “Son una vergüenza”, les gritan los vecinos mientras intentan impedir que abandonen el lugar con las pertenencias.

La Guaira, ubicada en el norte de Venezuela, concentra algunos de los mayores daños provocados por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5. De acuerdo con el balance oficial, la tragedia deja hasta ahora cerca de 2.000 muertos, aunque las autoridades reconocen que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Uno de los videos muestra a un policía sosteniendo una pequeña caja deformada y aplastada, aparentemente recuperada entre los escombros, que contenía dólares en efectivo. Las personas que presenciaron la escena le exigieron que entregara el dinero.

En otra grabación, una mujer rompe lo que parecen ser varios billetes que, según los presentes, había recuperado de manos de los agentes.

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Este miércoles 1.° de julio, el Ministerio de Justicia publicó un video en el que uno de los policías entrega su arma de dotación y se retira el uniforme. La cartera también difundió las fotografías de los cuatro funcionarios involucrados.

“Un grupo de funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, señaló el ministerio en un comunicado.

La institución agregó que los agentes fueron detenidos, destituidos de sus cargos y puestos a disposición de la justicia.

No obstante, este no sería un caso aislado. En los últimos días han circulado en redes sociales otras publicaciones que muestran a personas señalando a presuntos miembros de las fuerzas de seguridad de ingresar a viviendas y establecimientos afectados por el desastre para llevarse electrodomésticos y otros objetos de valor.

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Además de la emergencia humanitaria, las zonas devastadas también enfrentan problemas de seguridad. Numerosos saqueos y robos se han registrado desde que ocurrieron los terremotos.

Aunque el Gobierno venezolano desplegó fuerzas de seguridad para contener estos hechos, los incidentes continúan, según relataron habitantes de las zonas afectadas en declaraciones recogidas por AFP este miércoles.

*Con información de AFP.